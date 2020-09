Marmo, parquet, gres, cotto o resina: come scegliere il miglior pavimento per casa

A differenza delle pareti che possono essere tinteggiate facilmente, cambiare il pavimento una volta posato può diventare un lavoro dispendioso che porta via molto tempo. Per questo quando si ristruttura casa è bene dedicare il giusto tempo alla sua scelta. Prima di selezionare il materiale che andrà a formare il nostro pavimento, meglio riflettere se abbiamo bisogno di un rivestimento resistente, elegante o pratico, soprattutto se ci sono bambini piccoli.

Marmo, il materiale elegante

Il marmo è il materiale elegante per eccellenza, ma anche molto costoso sia per il trasporto che per la posa. Nonostante questo se amiamo questo tipo di pavimento possiamo scegliere tra differenti colorazioni come il classico bianco, il delicato rosa, il brillante verde o il raffinato blu.

Resina, resistente e facile da posare

Se vogliamo un pavimento nuovo, ma abbiamo un budget basso e non vogliamo intraprendere lavori di ristrutturazioni lunghi, la resina è la scelta ideale. Utilizzato soprattutto nelle case al mare o in montagna, in cui trascorriamo poco tempo, negli ultimi anni ha conquistato anche le abitazioni principali. Mentre prima veniva utilizzata solo la resina epossidica perchè impermeabile e resistente all'usura, negli ultimi anni è arrivato anche il cemento resina. Impermeabile e igienico è ideale in cucina perchè resiste all'umidità e ha diverse finiture.

Cotto, per uno stile rustico

Il pavimento in cotto è un materiale durevole utilizzato soprattutto nelle case dallo stile rustico. Negli ultimi anni alle mattonelle quadrate sono state affiancate anche quelle di dimensioni differenti e con uno stile moderno. Realizzato in argilla impastata con acqua, le proprietà e il colore del cotto dipendono dal materiale principale e dalla finezza della macinazione, ma anche dalla quantità di acqua impiegata. Giallo, rosato o rosso ogni pavimento avrà un aspetto differente grazie alla composizione liscia o granulosa.

Gres, resistente e duraturo

Il gres oltre ad essere un materiale resistente ha anche la caratteristica di imitare materiali differenti come pietra o legno. Adatto ad ogni ambiente della casa permette di dare un aspetto differente ad ogni stanza. Disponibile in piastrelle di differenti dimensioni, quelle piccole sono adatte in bagno o cucina perchè possiamo creare disegni che fanno del pavimento un elemento d'arredo.

Parquet, per un ambiente caldo e raffinato

Il parquet è un materiale intramontabile! Disponibile in differenti tonalità si adatta sia all'arredamento moderno che a quello più classico. Utilizzato in ambienti di grandi dimensioni o in case piccole, la caratteristica principale è quella di mantenere caldo in inverno e freschi in estate, ma soprattutto di assicurare l'isolamento acustico. Facile da montare, ha costi più alti rispetto agli altri materiali.

Bambù

Se siamo alla ricerca di una casa green allora possiamo scegliere il bambù che oltre ad essere naturale è resistente e dura nel tempo. Caratterizzato da venature più profonde, può essere verniciato ed utilizzato in bagno o cucina senza rovinarsi.

