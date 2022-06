Con Plenitude rinfreschi la tua casa in modo responsabile

L’ondata di calore che, ancora prima che iniziasse l’estate, ha investito l’Italia, non ha mancato di farsi sentire anche in tante altre nazioni europee e non. Oltre alle difficoltà oggettive che comportano temperature così elevate, questa situazione sta portando però anche all’aumento dei consumi dell’energia elettrica.

È possibile mantenere fresca la casa senza esagerare con l’uso del climatizzatore con alcuni accorgimenti: rinfrescare casa abbassando tapparelle e persiane tenendole chiuse di giorno e aprendole solo la sera o la notte. Per quanto riguarda l’utilizzo dell’aria condizionata, è utile ricordare che la temperatura ideale in casa, per stare davvero bene, non dovrebbe mai superare di 6 gradi la temperatura esterna.

Questo Plenitude lo sa bene, per questo con la nuova offerta ClimaNoStress vuole dare ai clienti la possibilità di acquistare climatizzatori ad alta efficienza energetica e guidarli verso un utilizzo consapevole e responsabile degli stessi.

Cos’è ClimaNoStress

Se si desidera installare un nuovo condizionatore oppure sostituire quello vecchio è possibile avere supporto nella scelta grazie a Plenitude e all’offerta ClimaNoStress che ha l’obiettivo di fornire ai consumatori gli strumenti per rinfrescarsi in modo consapevole.

Come? Installando climatizzatori ad alta efficienza per ottimizzare i consumi. Un vero e proprio invito, quindi, a rinfrescarsi in modo responsabile.

Ma come si può rinfrescarsi responsabilmente?

Innanzitutto, scegliendo un climatizzatore ad alta efficienza e, in secondo luogo, usandolo con consapevolezza, ossia senza esagerare.

L’offerta di Plenitude ti permette, ove sussistano i presupposti previsti dal quadro normativo, di sostituire il tuo vecchio condizionatore accedendo alla cessione del credito al 65%, oppure, di installarne uno ex novo con la possibilità di accedere comunque alla cessione del 50%, pagando il nuovo climatizzatore la metà.

Non è tutto, perché con l’acquisto di un nuovo climatizzatore entro il 31 agosto Plenitude darà in omaggio un buono del valore di 300€, da utilizzare entro il 31 ottobre 2022, per acquistare anche elettrodomestici ad alta efficienza direttamente sul sito Monclick, in modo da rendere la tua abitazione ancora più efficiente dal punto di vista del consumo energetico (Operazione a premio valida dal 18/04 al 31/08 su gamma HA4000 e HA5000. Regolamento qui)

Per i climatizzatori vi è una vasta scelta, poiché l’offerta Plenitude include diverse soluzioni ad alta efficienza energetica, dalla classe A++ alla classe A+++.

Cosa include l’offerta

L’offerta pensata da Plenitude include diversi servizi, in modo da venire incontro alle esigenze dei clienti:

sopralluogo gratuito

gestione pratiche per la cessione del credito

installazione standard

2 anni di garanzia

Il sopralluogo è fondamentale per valutare la situazione dell’attuale impianto e proporre la scelta più adatta alle tue esigenze. I tecnici specializzati e selezionati da Plenitude arrivano direttamente a casa, per un servizio totalmente gratuito per tutti che non implica obbligatoriamente l’acquisto di un climatizzatore.

L’installazione standard, invece, include:

disinstallazione e smaltimento del vecchio impianto

installazione standard del nuovo climatizzatore

allacciamento alla rete elettrica

collegamento della tubazione refrigerante e dello scarico condensa

verifica funzionale e attivazione della Garanzia Convenzionale (ove previsto dal produttore)

rilascio della Dichiarazione di Conformità.

Un servizio a 360° per incontrare e, soprattutto, soddisfare le richieste di ogni singolo cliente, che con Plenitude potrà avere una casa più efficiente.

