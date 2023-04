Addio a Michele Lunetto, l'artigiano di Partinico maestro dei cestini in vimini e dei tipici "panari"

Partinico a lutto. E' morto a 88 anni Michele Lunetto, artigiano storico siciliano e maestro intrecciatore di cestini in vimini. Nato a Partinico nel '34, secondo di tre fratelli, dopo la scuola elementare, viene indirizzato dal padre a carpire l'arte dell'intreccio dei famosi "panari", oggetti indispensabili e che per quasi tutto il secolo hanno accompagnato la società contadina e proletaria.

Con il padre e il fratello, da giovanissimo, apre un piccolo laboratorio in via Alighieri a Partinico. Dopo qualche anno il trasferimento in corso dei Mille. Con l'arte che si trovava per le mani, in poco tempo diventa punto di riferimento per il territorio. Realizza artigianalmente i tipici "panari", ma anche cestini per la frutta, ortaggi, contenitori da decoro e persino culle per neonati e mobili in vimini.

Con il salice e i rami d'ulivo, materiali che all'artigiano risultavano facilmente pieghevoli e resistenti nel tempo, ha realizzato milioni di cestini, tramandando per oltre mezzo secolo un'arte di cui era rimasto l'ultimo esponente a Partinico e uno degli ultimi in Sicilia. Famoso in tutta l'Isola, i suoi cestini in vimini sono stati venduti ovunque: da Corleone a San Giuseppe Iato, San Cipirello e persino Palermo.