"Le locazioni agevolate, fiscalità e vantaggi": un convegno a Palermo

Sabato 13 Aprile alle ore 10.30 presso il Centro Studi Salvo D'Acquisto di Via Principe di Granatelli n. 35/B Palermo si svolgerà l'evento organizzato dal Centro Studi, dal Sindacato inquilini ANIA, dall'Associazione Proprietari Casa Mia e dal Sindacato Agenti Immobiliari Fimaa di Palermo dal titolo "Le locazioni agevolate, fiscalità e vantaggi". Gli organizzatori dell'evento hanno ritenuto necessario, con questo convegno, fare chiarezza sul comparto delle locazioni abitative visto che ancora oggi, dall'ormai lontana riforma della legge 431/98, molti cittadini non hanno ben chiaro l'aspetto fiscale e normativo delle opportunità che possono ottenere attenendosi agli Accordi territoriali depositati nei Comuni interessati e alla Convenzione Nazionale Affitti del 2017 dirette emanazioni della legge di riforma n. 431/98.

Il Presidente del Centro Studi Salvo D'Acquisto, il Maggiore dei Carabinieri Dr. Orazio Di Martino ha dato la sua piena disponibilità a disquisire su un argomento così sentito tra la popolazione come “La casa” e aprirà il convegno con un caloroso saluto ai presenti. L'evento è una importante opportunità per approfondire gli aspetti legali e fiscali legati al mondo delle locazioni, un settore in crescita anche a causa delle sempre più difficoltà che i cittadini riscontrano nell'acquistare una abitazione. I mutui sono diventati insostenibili per i più, e le Banche sono diventate sempre più rigide e selettive nell'erogare il credito. Il trend delle compravendite immobiliari è previsto in calo proprio a causa di queste difficoltà, e in questo modo il contraltare delle locazioni cresce in termini di valori locativi. Questo andamento del mercato immobiliare costringerà parecchi cittadini a rivolgersi verso le locazioni e diventa sempre più importante conoscerne gli aspetti legali e fiscali per evitare eccessivi costi di gestione.

I relatori d'eccezione, che guideranno i partecipanti attraverso le complessità e le opportunità del mercato immobiliare saranno: il Prof. Angelo Cuva, docente Diritto Tributario dell'Università di Palermo e Vice Presidente dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi. Il Dr. Andrea Monteleone Segretario Nazionale del sindacato Inquilini ANIA e componente della Delegazione sindacale presso il Ministero dei Trasporti che ha prodotto la Convenzione Nazionale Affitti D.Lgs 16/01/2017, attualmente in vigore. Il Dr. Gaetano Bonura Presidente Regionale dell'Associazione nazionale Proprietari “CASA MIA” e firmatario di innumerevoli Accordi Territoriali depositati nei Comuni più rappresentativi. Il Dr. Angelo Virga Presidente del Sindacato Agenti in Mediazione FIMAA Palermo in rappresentanza degli agenti immobiliari ed ampio conoscitore delle dinamiche commerciali del mercato della Casa. L'Avv. Salvatore Sansone esperto fiscalista nel mondo immobiliare e delle locazioni.

Parteciperanno anche: L'Assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Siciliana On. Alessandro Aricò, titolare della delega alla Casa, che potrà illustrare le nuove strategie che la Regione Siciliana intende adottare in merito all'emergenza Abitativa. L'Assessore alle Attività Produttive della Regione Siciliana On. Edy Tamaio che relazionerà sui bandi utili a migliorare gli investimenti nel comparto immobiliare. Il Presidente della V° Commissione del Parlamento Siciliano On. Fabrizio Ferrara che evidenzierà l'importanza nel mondo del lavoro del mercato della casa. L'Assessore del Comune di Palermo con delega su condono, abusivismo edilizio, transizione ecologica e manutenzione del patrimonio immobiliare comunale, On. Pietro Alongi che informerà i presenti sulle strategie del Comune di Palermo in merito alla lotta all'abusivismo. Infine porterà i saluti della Città di Palermo il Sindaco On. Prof. Roberto Lagalla. L'Evento sarà moderato dal Cav. Salvatore Messineo del Centro Studi Salvo D'Acquisto. Il Segretario ANIA Dr. Andrea Monteleone