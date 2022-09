Quanti anni di stipendio servono per comprare casa, Palermo tra le città le più economiche

Casa, quanto mi costi. Milano si conferma la città più cara per l'acquisto di un immobile, seguita da Roma e Firenze. In media per acquistare un appartamento servono 6,9 annualità di stipendio. Palermo, insieme a Genova, è tra le città dove servono meno annualità (rispettivamente con 3,6 e 3,5). A Milano invece il dato è quasi doppio rispetto alla media e si arriva a 12,8. A Roma e Firenze per comprare casa servono "solo", si fa per dire, 9,1 anni di lavoro. A Bologna 7,9 e a Napoli 7,3.

L'analisi è stata condotta dall'Ufficio Studi Tecnocasa e si basa sui dati relativi al prezzo al metro quadro di un immobile medio usato raccolti dalle agenzie affiliate nel secondo semestre del 2021. Per la ricerca il gruppo immobiliare ha utilizzato i dati delle retribuzioni contrattuali annue di cassa per dipendenti a tempo pieno (al netto dei dirigenti) ricavate dalla banca dati Istat. Nella simulazione viene ipotizzato che il reddito sia destinato interamente all'acquisto di un'abitazione di 85 metri quadrati.

Andando indietro nel tempo, gli anni in cui occorrevano più annualità per acquistare casa furono il 2006 e il 2007, quando i tassi di crescita dei prezzi toccarono l’apice. All’epoca la città più costosa dove occorrevano più anni di lavoro per pagare la casa era Roma con 14,8 annualità, seguita da Milano con 14 annualità e da Firenze con 12,5 annualità.

Dal 2008 in poi, in concomitanza con la crisi del mercato immobiliare, le annualità per acquistare casa diminuiscono nel tempo fino al 2017 quando, in seguito alla ripresa dei valori immobiliari, iniziano a volerci più annualità. Nel 2019 Milano balza in vetta alla classifica diventando la città più costosa dove occorre destinare all’acquisto della casa ben 11 anni di stipendio. Un trend che viene confermato dall'ultima indagine.