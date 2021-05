Mercato immobiliare, dal centro alla periferia: prezzo al metro quadro quartiere per quartiere

Nel 2020, secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate, il capoluogo palermitano ha registrato 4.988 transazioni con una variazione del -12,6% rispetto al 2019, passando da valori negativi a doppia cifra nei primi sei mesi dell’anno a valori stabili nell’ultimo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. Secondo quanto emerge dalle rilevazioni dell’Ufficio Studi Gabetti presso le agenzie Gabetti, Professionecasa e Grimaldi, le quotazioni hanno registrato una variazione del -3,2% rispetto al 2019. Le tempistiche medie di vendita sono state intorno ai 5-6 mesi e gli sconti in sede di chiusura delle trattative hanno mediamente sfiorato il 14%, con una forte variabilità a seconda del rapporto qualità/prezzo delle specifiche soluzioni immobiliari.

Il centro storico

Entrando nel dettaglio delle macrozone, nel centro storico siamo intorno ai 1.670 euro al mq per il signorile ristrutturato, mentre per le soluzioni medie e signorili in buono stato siamo tra i 1.175 e i 1.450 euro al mq. I top prices si registrano in zona centro storico - pregio: qui per un signorile ristrutturato si spendono in media 2.100 euro al mq. Le soluzioni di particolare pregio possono distanziarsi dalle medie evidenziate.

In zona centro storico - Kalsa le quotazioni per immobili signorili in buone condizioni si attestano sui 1.400 euro al mq, mentre siamo a 1.180 euro al mq per l’usato medio in buono stato. In zona Ballarò - Albergheria si riscontrano valori sui 1.000 euro al mq per il medio in buono stato. In tutte le zone esiste anche un’offerta di immobili di tipologia economica, con prezzi intorno ai 700-900 euro al mq in caso di soluzioni in buono stato manutentivo.

Zona centrale

Il centro della città mantiene il suo appeal per il target medio alto; i top prices si registrano in zona Politeama, dove per un signorile ristrutturato le quotazioni sono intorno ai 2.500 euro al mq. Le soluzioni signorili in buono stato hanno quotazioni che si attestano intorno ai 2.200 euro al mq. L’usato medio in buono stato è invece intorno ai 2.050 euro al mq. Quotazioni leggermente inferiori, ma sempre piuttosto alte, in zona Libertà - Croci e Terrasanta - Cusmano, dove il signorile in buono stato è sui 2.000 euro al mq per la prima zona e sui 1.715 euro al mq per la seconda.

Dal quartiere Matteotti a viale Strasburgo

Mantengono un certo appeal anche le zone Libertà - Villabianca, Don Bosco, Matteotti, Magnolie e Strasburgo con quotazioni, per immobili signorili in buone condizioni, che variano dai 1.600 ai 2.275 euro al mq. Le zone Paternò - Palagonia e Leonardo da Vinci - Campolo presentano valori molti simili: siamo intorno ai 1.550-1.650 euro al mq per soluzioni medie in buone condizioni.

Quotazioni inferiori spostandosi verso le zone Duca della Verdura, Michelangelo - Uditore e Leonardo da Vinci Alta. Per immobili medi in buono stato i prezzi variano dai 1.250 ai 1.550 euro al mq. In zona Noce - Parisio e in zona Zisa siamo intorno ai 1.050-1.200 euro al mq per immobili medi in buono stato e sui 1.300-1.400 euro al mq per le soluzioni ristrutturate.

Valori simili nelle zone Calatafimi - Indipendenza, Calatafimi Bassa – Villatasca, Università, Civico, Montegrappa - Civico, Policlinico - Oreto Vecchia e Villa a Mare - Foro Italico - Villa Giulia - Orto Botanico dove l’usato in buono stato è su prezzi che variano dai 950 ai 1.400 euro al mq.

Da via Messina Marine a Falsomiele, Brancaccio e Stazione

Procedendo verso la fascia costiera meridionale si osservato quotazioni inferiori. Nelle zone Messina Marine - Bandita, Messina Marine - Romagnolo, Brancaccio, Stazione - Corso dei Mille, Oreto Nuova e Falsomiele per immobili usati in buone condizioni siamo intorno ai 900 - 1.150 euro al mq.

Quotazioni leggermente maggiori lungo la prima fascia costiera settentrionale. In zona Arenella per soluzioni signorili siamo tra i 1.200 e i 1.700 euro al mq a seconda dello stato manutentivo dell’immobile. Nelle zone Porto, Fiera - Cantieri e Montepellegrino i prezzi sono simili: siamo sui 1.310-1.500 euro al mq per l’usato medio in buono stato medio. Nella zona di Borgo Vecchio, si registrano valori inferiori, con valori intorno ai 1.000 euro al mq per l’usato medio in buono stato, 1.200 euro al mq per le soluzioni già ristrutturate.

Da Mondello a Tommaso Natale

La fascia costiera settentrionale mantiene il suo appeal per il target medio alto. I top prices si registrano in zona Mondello - Viale Venere e in Mondello - Valdesi dove siamo intorno ai 2.300 euro al mq per soluzioni signorili in ottimo stato. Segue Capo Gallo con valori che variano, a seconda dello stato manutentivo, dai 1.800 ai 2.200 euro al mq per immobili signorili. Quotazioni simili per Partanna - Mondello, Tommaso Natale e Sferracavallo - Barcarello con prezzi intorno ai 1.400 - 1.650 euro al mq per il signorile in buono stato.

La periferia

In zona Baida si hanno le quotazioni maggiori nell’ambito della Periferia Sud: siamo sui 2.000 euro al mq per immobili signorili in ottime condizioni. Segue Calatafimi Alta, che ha valori similari per l’usato medio in buono stato (1.400 euro al mq), Calatafimi - Pagliarelli (1.350 euro al mq), Michelangelo (1.200 euro al mq), Altarello – Boccadifalco e Perpignano Alta, rispettivamente a 1.250 e 1.150 euro al mq. Infine Villagrazia - Bonagia, Passo di Rigano e Borgo Nuovo dove siamo intorno ai 850 - 1.100 euro al mq. Nella Periferia Nord, in zona Resuttana - San Lorenzo - Cardillo siamo tra i 700 e i 1.150 euro al mq per le tipologie in buono stato, a seconda della classe dell’immobile e in zona Pallavicino - Zen intorno ai 900 - 1.050 euro al mq.