Case da sogno in vendita a Palermo: le foto di un attico ultra moderno al Politeama

La richiesta base è di 1.200.000 euro. Una cifra da capogiro per aggiudicarsi una attico da sogno in una delle più belle e residenziali zone di Palermo: il Politeama. L'edificio costruito nei primi del Novecento e da poco rimodernato, accoglie questo appartamento da sogno su due livelli per un totale di quasi 300 metri quadri. A proporre la vendita dell'immobile è la piattaforma di Immobiliare.it.

In una tranquilla traversa di via Villafranca a ridosso di Piazza Castelnuovo, non poco distante dalla via Libertà, l'attico è dotato di un androne signorile e posto auto nell'atrio interno con trattativa separata.

Come si legge nella descrizione del portale dedicato alla vendita: "L’unità immobiliare ha accesso diretto nell’ampia zona di conversazione, arredata con pregevoli elementi di design, dove fa bella vista un camino rotante sospeso; procedendo in questo grande spazio aperto, in armonia con il contesto, trova ubicazione la stanza pranzo, anti wc e wc per ospiti; in questa zona pranzo, sul balcone a prospetto, è stata ricavata una serra che funge da filtro visivo con l’esterno, realizzando nello stesso tempo un angolo verde costituito da bellissime piante ornamentali; proseguendo entriamo in un’ ampia cucina, con isola centrale attrezzata, e arredamento costituito da elementi realizzati con una serie di pannelli che chiudendo nascondono alla vista vettovaglie di ogni genere; a servizio della cucina vi è anche un vano dispensa. Al piano soprastante, si accede da una scala interna a vista posta all’ingresso; in cima alla scala, sempre adottando il criterio di open space, a sinistra, si percorre una passerella sospesa, con il vuoto sul vano scala da un lato e con un grande spazio vuoto che si affaccia sulla zona di conversazione sottostante dal lato opposto, che porta a una camera con wc; sulla destra della scala c’è la camera da letto matrimoniale con antibagno e wc doccia; adiacente a questa camera, seguendo questo percorso lineare costituito da passerelle e affacci al piano sottostante arriviamo alla terrazza con giardino pensile, da cui una porta a vetri ci consente di usufruire della doccia interna, nella terrazza è stato ricavato un piccolo angolo cottura e una scala porta nuovamente alla cucina del piano sottostante".