Capodanno in ville e casali extralusso: i palermitani preferiscono la vacanza in affitto

Forse a causa delle restrizioni degli ultimi due anni, i palermitani hanno dimostrato di volersi concedere più spesso giorni di vacanza durante i quali "staccare la spina"e scappare dalla città. La conferma c’è stata in occasione del ponte di Ognissanti, che ha visto ben 10 milioni e 535 mila connazionali mettersi in viaggio.

Le mete più gettonate sembrerebbero essere state proprio quelle più vicine, dato che 9 italiani su 10 sono rimasti nei confini nazionali e il 70% di questi nella propria regione. A loro, si sono aggiunti i tanti stranieri che hanno scelto l’Italia, complici le temperature ancora miti, per il ponte di fine ottobre e che hanno fatto registrare il “sold out” in molte strutture delle principali città d’arte italiane ma anche in regioni come la Sicilia, la Puglia, L’Abruzzo e l’Emilia-Romagna. Eppure, se da un lato la voglia di partire per una vacanza resta alta, dall’altro l’incertezza di una pandemia che non è totalmente alle spalle ridimensiona i programmi di tanti aspiranti viaggiatori, che non se la sentono di "rischiare" prenotando voli o hotel.

I dati dell’Osservatorio Emma Villas che sono stati sviluppati analizzando le prenotazioni degli oltre 430 immobili gestiti in esclusiva tra ville e tenute di pregio nel nostro paese e i circa 30.000 clienti italiani e internazionali ospitati nel corso della stagione, parlano chiaro: complice un ottobre quasi “estivo” i numeri sono stati da record: ben 340 le settimane complessive prenotate in questo mese, dato che supera del 130% le settimane prenotate a ottobre 2020 e del 140% quelle trascorse in villa dai clienti nell’ottobre del 2019. Un trend positivo che non sembra accennare ad esaurirsi neanche a novembre - dato che le settimane prenotate in questo mese superano - anche se tuttora in corso - le prenotazioni di tutto novembre dello scorso anno e di due anni fa.

Le regioni più gettonate, tra ottobre e novembre, sono state la Toscana, con 169 settimane prenotate nelle 214 ville dislocate sul suo territorio, seguita dalla Sicilia, che in 21 ville di pregio nei suoi confini ha registrato prenotazioni per 33 settimane. Al terzo posto, praticamente a pari merito per numero di settimane prenotate (23 contro 22) Puglia e Umbria. In questo quadro, c’è anche un’altra tendenza che va consolidandosi: quella degli affitti in ville, casali e tenute di pregio, che non sono più un “fenomeno” solo estivo, ma una soluzione che rimane d’appeal per tutto l’anno.

Per trascorrere le festività natalizie (Capodanno incluso) sempre più famiglie italiane scelgono di affittare una villa o un casale di pregio in Italia con la famiglia, o magari in più famiglie. Già a metà novembre, infatti, le prenotazioni su Emma Villas per Natale 2021 e Capodanno hanno eguagliato quelle dei due anni precedenti. Lo storico degli ultimi tre anni, che va dal 2017 al 2019, mette sul podio delle regioni più scelte per trascorrere gli ultimi giorni dell’anno la Toscana (con 75 settimane prenotate), seguita dall’Umbria, con 48 settimane prenotate. Come detto, a scegliere questa soluzione sono principalmente gruppi di amici, di coppie o famiglie numerose.