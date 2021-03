A Palermo gli affitti resistono alla pandemia: qui i canoni non crollano come nel resto d'Italia

A Palermo la pandemia ha intaccato i canoni d’affitto meno che in altre parti d’Italia facendo registrare una riduzione media del 2% contro il 7,5% a livello nazionale e la punta massima del -16% rilevata a Milano. SoloAffitti, franchising immobiliare leader in Italia per l’affitto con oltre 300 punti, evidenzia come a Palermo per un’abitazione in affitto il canone medio mensile è di 512 euro, 9 euro in meno rispetto ai 521 registrati a fine 2019.

Le zone di pregio della città e del centro hanno sostanzialmente retto bene l’urto della pandemia con prezzi di bilo e trilocali invariati (compresi tra i 550 e i 700 euro), mentre i monolocali, a causa di minori spostamenti di lavoro e studio, cedono il 4% di canone medio in zona di pregio (480 euro al mese) e l’11% in centro (400 euro). In aumento (13%) il prezzo medio dei quadrilocali in zona di pregio che valgono circa 900 euro mensili. In semicentro i valori medi passano dai 370 euro al mese per i mono (-4%) fino ai 500 dei bilocali (+4%) per arrivare ai 700 di quadrilocali e metrature più grandi. In periferia non si superano i 600 euro, ma trilo e quadrilocali hanno perso rispettivamente il 9% e il 5% nel 2020.

Senza arredamento si risparmia

Con una permanenza media in abitazione di 30 mesi, gli inquilini palermitani sono tra i “più fedeli” a livello nazionale (27 mesi di media). Per il 65% degli affittuari in città, in prevalenza sono lavoratori (20%), quella in locazione è l’abitazione principale. Gli affitti per turismo a Palermo hanno raggiunto quota 5% contro l’1,8% di media nazionale, mentre è lo studio la motivazione del 10% degli inquilini.

La metà di loro sono coppie senza figli, un quarto invece coppie con figli e solo il 15% vive da solo e il 10% in condivisione. Tempi di locazione in città sono nella media tranne che in centro dove servono circa 3 mesi per concludere una trattativa. Prendendo in affitto una casa a Palermo senza arredamento si possono risparmiare mediamente 80 euro al mese e per avere un garage basta aggiungerne 50 euro, mentre a Genova ce ne vogliono anche 150 e 125 a Napoli.

Il canone è concordato

Il contratto a canone concordato consente agli inquilini di pagare un prezzo d’affitto calmierato e ai proprietari di beneficiare di vantaggi fiscali come la cedolare secca al 10% e sconto Imu del 25%. Questa tipologia rappresenta l’80% dei contatti d’affitto a Palermo tra concordato 3+2 (55%), concordato transitorio (15%) e concordato per studenti (10%). Il 20% utilizza invece un contratto libero 4+4, mentre nessuno quello completamente libero.