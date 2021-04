Rifugio green in città, come trasformare balconi e terrazze in oasi verdi piene di gerani

Terrazze e balconi fioriti sono il riparo perfetto per sfuggire alla vita frenetica e godersi la bella stagione. Circondati da fiori e fogliame ci si sente subito in vacanza, anche se ci si trova in città. I gerani, così facili da curare, sono così la scelta ideale. Adatti sia a luoghi soleggiati che in penombra, si distinguono grazie ai colori vivaci, alle svariate forme e all’allegria che irradiano fiorendo. Gli esperti di Pelargonium for Europe hanno stilato una serie di idee originali per creare un "rifugio green" in città e hanno spiegato perché i gerani sono i fiori più adatti ai climi urbani rispetto a molte altre piante.

Scala ripiano all’aperto

Avere a disposizione una mensola esterna, sul balcone per esempio, potrebbe essere una soluzione pratica molto utile: perché offre tanto spazio d’appoggio e funziona bene come divisorio o schermo per la privacy. Ma allo stesso tempo può rappresentare un elemento di decorazione, da valorizzare e abbelire con tante piante di geranio.

Vasi glam con lo smalto

Lo smalto per unghie diventa il colore ideale per trasformare, in pochi step, delle semplici fioriere bianche in oggetti di design originali per sistemare gerani e altre piante da balcone. Un progetto fai da te tanto semplice quanto veloce. Bastano vasi bianchi puliti, smalto per unghie di colori diversi, bastoncini di legno per miscelare e un recipiente pieno d’acqua. Istruzioni: versare lo smalto nei colori scelti in una ciotola piena d'acqua, quindi mescolare con cura con il bastoncino di legno fino a formare una bella fantasia (più colori utilizzi, più brillante diventerà il vaso). Infine, immergere rapidamente l'intero vaso nell'acqua colorata fino a quando l'intera superficie esterna non risulterà bagnata. Togliere il vaso e lasciare asciugare. Et voilà: l’opera d'arte è terminata.

Rami da giardino colorati

I rami del giardino dipinti ad arte possono essere quel dettaglio in più da aggiungere alla pianta di geranio sistemata in un vaso di terracotta. Si tratta di un simpatico fai da te che non richiede molto tempo, da proporre come decorazione da balcone o da tavolo o come idea regalo. Per realizzare questa decorazione, serviranno: un geranio in fiore, un vaso di terracotta, alcuni rami del giardino di varie misure, nastro adesivo, vernici acriliche, pennelli e matite colorate. Istruzioni: per ottenere uno stacco netto tra le aree pitturate e le altre naturali, prima dividere i legnetti in sezioni con il nastro adesivo, quindi dipingere le zone con diversi colori acrilici. Non appena il colore si è asciugato, procedere a decorare le aree dipinte con le matite colorate o altro a vostro piacere. Alla fine togliere il nastro adesivo e piantare i rametti nel terriccio intorno al geranio. Ecco fatto!