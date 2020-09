Efficienti, domotici e di design: tutti i vantaggi (e non) di una cucina con i fuochi a induzione

Si sa, le cucine moderne strizzano l'occhio al design, non trascurano efficienza e domotica. Ecco perché molti palermitani scelgono di sostituire i fornelli a gas con il piano cottura ad induzione. La caratteristica principale è l’assenza di fuochi, sostituiti da una superficie liscia e lucida che si attiva creando un campo elettromagnetico il quale si aziona tramite un induttore. Il campo che si forma crea delle correnti elettriche all’interno della pentola chiamate di Focault. E' grazie a queste che l’energia diventa calore rimanendo limitato al diametro della pentola. I vantaggi offerti da questa soluzione sono diversi ma non mancano gli aspetti negativi. Vediamo i punti di forza e le debolezze di questo elettrodomestico.

Vantaggi

Il piano cottura, come detto, viene scelto non solo per il suo design, ma anche per i suo vantaggi, ecco i principali:

sicurezza: perfetto se in casa ci sono bambini, l’assenza di fiamme fa si che i piccoli non corrano alcun pericolo. Inoltre, il calore limitato al perimetro della pentola, evita il rischio di scottarsi;

pulizia: facile e veloce, bisogna aspettare che il piano si raffreddi, ma il rischio delle incrostazioni intorno al fornello è basso;

velocità: quando si ha poco tempo per il pranzo o la cena, avere un fornello che riscaldi o porti a bollore l’acqua in pochi minuti è essenziale. Con il piano cottura ad induzione l’attesa è ridotta la minimo;

nessun pericolo di fughe di gas: i fornelli si basano sull’energia elettrica, per questo non c’è il pericolo di fughe di gas. Inoltre, non si devono praticare nel muro fori che potrebbero mettere in pericolo l’isolamento termico della stanza;

controllo temperatura: grazie al display digitale controllare la temperatura è semplice ed estremamente preciso per adattarsi ad ogni tipo di cibo;

costi in bolletta: anche se funziona ad energia, rispetto a quello a gas i tempi sono ridotti e quindi i consumi minori.

Svantaggi

I vantaggi del piano cottura ad induzione sono diversi, ma hanno anche degli svantaggi legati soprattutto ai costi. Vediamo i punti deboli:

costo del piano cottura: rispetto a quello a gas, questo ha un costo più elevato;

aumento della potenza elettrica: molte cucine di questo tipo se usano più fornelli contemporaneamente hanno un elevato consumo di energia, quindi per usarli senza problemi, meglio chiedere l’adeguamento della fornitura di potenza;

pentole speciali: a causa del meccanismo che si basa sul campo elettromagnetico, le pentole normali non sono adatte. Bisogna scegliere quelle ad alto contenuto ferroso, per essere sicuri potete provare con una calamita e se questa si attacca al fondo allora è quella giusta.

La cucina ad induzione con i suoi pregi e difetti, è un modo del tutto nuovo di cucinare, ideale per chi trascorre poco tempo dietro i fornelli e vuole preparare deliziosi piatti in poco velocemente!

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Prodotti online per i piani ad induzione