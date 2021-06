Zisa, scovato un laboratorio per modificare le pistole: arrestato un cinquantenne

Sequestrati un revolver, due scacciacani, una pistola a gas e cinquanta cartucce. Trovato un chilo di cocaina in un magazzino della stessa zona: in manette un 59enne. Arrestati anche due fratelli che avevano 150 grammi di hashish e tre bilancini

Armi e droga nascosti in appartamenti, magazzini e parcheggi sparsi tra il rione Danisinni e i quartieri Santa Maria di Gesù e Zisa. I carabinieri hanno arrestato due persone e ne hanno denunciate altre due dopo una serie di perquisizioni eseguite in alcune zone della città, sequestrando numerose pistole - molte delle quali erano modelli a salve modificati o da modificare - e oltre un chilo di cocaina.

All’interno di un magazzino della Zisa i militari hanno trovato un chilo di "polvere bianca" (che sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 100 mila euro), sessanta cartucce di vario calibro e un serbatoio per pistola. A finire in manette per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi e munizioni è stato un uomo di 59 anni.

Nella stessa zona i carabinieri hanno arrestato un cinquantenne e trovato un laboratorio per la modifica delle armi, attrezzato con un trapano a colonna per trasformare una scacciacani in un’arma letale. Sequestrati un revolver calibro 16 con canna modificata, due scacciacani calibro 8 ancora da lavorare, un pistola a gas Beretta e cinquanta cartucce calibro 6.35. Entrambi sono finiti al Pagliarelli in attesa dell’udienza di convalida.

Nei guai anche due fratelli di 43 e 41 anni, denunciati per il possesso di 150 grammi di cocaina e tre bilancini di precisione nascosti in un parcheggio da loro gestito. La droga sequestrata è stata inviata al laboratorio del Comando provinciale per i campionamenti e le analisi chimiche.

La scorsa settimana i militari della compagnia San Lorenzo hanno arrestato un 42enne per possesso illegale di arma clandestina e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo aveva 25 grammi di hashish e una Beretta calibro 9 con matricola abrasa. I colleghi della compagnia piazza Verdi hanno invece arrestato un 53enne che aveva allestito una serra con oltre 170 piante di cannabis nel seminterrato di casa sua, nel quartiere Villagrazia.