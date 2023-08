Festival legalità a Capaci, Giambona: "Importante la memoria delle figure femminili che hanno lottato contro la mafia"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Sono orgoglioso di aver contribuito alla presentazione a Capaci del Festival della Legalità "Giovanni Falcone", in particolar modo della messinscena teatrale "LIBERE – donne contro la mafia". Questo dichiara l'on. Mario Giambona del PD, in merito alla rappresentazione che avrà luogo nel contesto del Festival della Legalità dedicato a Giovanni Falcone. "Verranno raccontate sul palco le storie di 7 donne: Francesca Serio, Felicia Bartolotta, Rosaria Costa, Daniela Ficarra, Piera Aiello, Rita Atria, Michela Buscemi, le quali hanno vissuto da vicino, come compagni e madri, quello che è l'orrore del fenomeno mafioso. È importante che la narrazione della memoria sia fatta anche sul piano del vissuto di coloro i quali non vengono strettamente considerati attori principali, ma che hanno svolto un ruolo in azioni di contrasto alla mafia. Per cui rivolgi un plauso alla scrittrice e direttrice di tale opera, Cinzia Caminiti, e a coloro i quali la renderanno realtà, ossia Barbara Cracchiolo, Sabrina Tellico, Simona Gualtieri, Nicoletta Nicotra, Ina Costa, Barbara Cracchiolo, Simona Gualtieri, Sabrina Tellico, Gianni Nicotra e Maria Pia Greco". Appuntamento a Capaci, il prossimo 20 agosto 2023 alle ore 21.30.