Astrid e Nico chiusi in un box minuscolo, sporco e senza luce: salvati dall'Oipa ora cercano una casa

Sarebbero stati rinchiusi tutto il giorno in un piccolo box, con poca aria e soltanto la luce che filtrava da una minuscola apertura della porta del garage. Privi anche di cuccia e di qualsiasi giaciglio, Astrid, femmina di Beagle di 6 anni,e Nico, Rottweiler di 7 anni, sarebbero stati costretti a giacere sui propri escrementi e a coricarsi sul pavimento umido senza poter mai uscire. Non si sa per quanto tempo siano rimasti in queste condizioni, ma stando ai riscontri delle guardie zoofile dell’Oipa di Palermo, intervenute con ripetuti sopralluoghi in una zona di periferia molto degradata, i due cani vivevano rinchiusi dentro al minuscolo box da almeno un mese.

Viste le condizioni di indigenza in cui si trovano i proprietari dei due animali, che pur essendo stati sanzionati per come tenevano i cani, non sono più in grado di gestirli, le guardie zoofile dell’Oipa hanno liberato Astrid e Nico portandoli al sicuro. Molto docili sia con le persone che con gli altri cani, Astrid e Nico sono ora accuditi dai volontari in attesa di essere sottoposti ad una visita veterinaria e alla successiva sterilizzazione. Sempre alla ricerca di affetto, coccole e attenzioni, per entrambi si cerca ora un'adozione seria e consapevole che possa dimenticare la brutta esperienza vissuta ai due animali. Nell’attesa di vederli finalmente sereni in nuove famiglie, gli Angeli blu chiedono un supporto a chiunque possa offrirlo per le spese di mantenimento, del cibo e della sterilizzazione.