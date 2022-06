Campionato italiano karate Fijlkam, Lucio Marchese unico siciliano a salire sul podio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Campionato Italiano Fijlkam Esordienti Karate specialità Kata. Grande evento nazionale di karate tenutosi ad Ostia Lido, dove abbiamo visto impegnati tutti gli atleti qualificati nelle fasi regionali. Grande prestazione del partinicese Lucio Marchese, unico siciliano a raggiungere il podio in una manifestazione non per niente facile. Il grande Lucio Marchese è riuscito ad aggiudicarsi una meritatissima medaglia di bronzo ottenendo così il miglior risultato tra tutti gli atleti siciliani. Un grande plauso al tecnico palermitano Valerio Piscitello che si è ritenuto molto soddisfatto del risultato ottenuto, ma la competizione non è finita, infatti Marchese, domani sará mpegnato ad affrontare la categoria kumite. Al giovane atleta va tutto il nostro sostegno per portare sempre più in alto i colori della Sicilia.