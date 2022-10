Sconfitta in trasferta per le ragazze dell'Asd Santa Maria della Dayna Marineo nell'esordio a Cefalù

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Esordio oggi per le ragazze del futsal marinese in quel di Cefalù per l’inizio del campionato regionale siciliano di Serie C femminile, ma arriva una sconfitta immeritata nel finale contro la forte Polisportiva Real Sports. Match bello, intenso e vibrante per tutti i 60 minuti, caratterizzato da rapidi capovolgimenti da una parte e l’altra. Meglio la squadra di coach Abbate nella prima frazione di gioco con il vantaggio firmato Irene Bertola al 11° con un tiro dall'out di sinistra e dal raddoppio quasi a fine frazione su una sfortunata autorete di Martina Vitrano.

Nella ripresa, il roster marinese del trio tecnico Mastropaolo-Maneri-Vicari inverte la rotta e riesce nella prima parte di gara a ribaltare il risultato da 2-0 a 2-3 grazie al diagonale chirurgico al 1° di Martina Vitrano da sinistra, al pari di Rosalba Tuzzolino all'8° con un tiro secco e preciso e con Natalia Picciotto che indovina l’angolino giusto all'11° dopo una azione veloce. Gara che prosegue sui binari dell’equilibrio con le giallonere di casa con buon possesso palla che ci provano, brava Fiduccia a dire no in alcune occasioni e ospiti che cercano nelle ripartenze il varco giusto fino al 19° quando Alessandra Glorioso firma il pari con una deviazione vincente.

Il match vive di fiammate continue e ritmi alti sul parquet normanno, ma a decidere la gara è l’eurogol di Irene Bertola a circa 40 secondi dalla fine con un tiro ad incrociare da sinistra sul set, incolpevole Elisa Fiduccia. Seguono gli ultimi scampoli di gara con Natalia Picciotto e Rosalba Tuzzolino che sfiorano il pari, poi il fischio finale dell’ottimo fischietto palermitano Gandolfo.

Si torna a casa con una sconfitta e per come si era messa la gara - bella, veloce e corretta, con tanto fair play - c’è qualche rammarico per il risultato contro la temibile e buonissima compagine cefaludese a cui facciamo i complimenti per la vittoria, buonissimo roster. Sicuramente vi è la consapevolezza di uscire a testa altissima da un campo difficile per la grande reazione nel secondo tempo, fondamentale aver mostrato carattere, determinazione e orgoglio, le nostre ragazze C sono.