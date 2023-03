Bocce, Asd Custonaci si impone nella gara regionale per la specialità Coppia che si è svolta a Palermo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Riccardo Vario e Leonardo Cipponeri della Asd Custonaci si sono imposti nella gara regionale per la specialità Coppia svoltasi a Palermo, superando proprio in finalissima la formazione della Asd Ponte Ammiraglio Mazzola Vittorio in coppia proprio con Il “Guerriero” alias Giovanni Fragiglio un ragazzo di 86 anni…. cui fare sport lo tiene “arzillo” e oggi si è arreso all’ultima partita! Questa gara ha fatto registrare tante curiosità: -il sorteggio ha messo contro alla prima partita di eliminatorie la più giovane iscritta alla gara la quindicenne Claudia contro appunto il meno giovane iscritto; - la numerosa partecipazione delle donne, che hanno ben figurato e superato anche formazioni di ottima esperienza regionale; La strepitosa media tenuta dal giovanissimo Riccardo Vario nel colpire bocce e con una precisione che lo ha appunto portato alla vittoria; Un armonia e reale sportività fra tutte le formazioni in gara, anche se non si sono risparmiati a darsene di santa ragione con giocate strepitose e al cardiopalma, infatti molte partite si sono concluse con il punteggio 12/11 e 12/10….. Dopo gli interventi fatti in premiazione dal presidente societario Filippo D’Alessandro, dai figli del “Guerriero” Andrea e Guerrino l’emozione è stata condivisa con tutto il numeroso pubblico presente a cui vanno i ringraziamenti per la loro partecipazione. La realizzazione di questo trofeo è stato possibile grazie allo sponsor Vincenzo Chifari Autocarrozzeria e Autonoleggio a cui vanni i più sentiti ringraziamenti.

Classifica Finale: 1^ Cipponeri Leonardo – Vario Riccardo Città di Custonaci; 2^ Fragiglio Giovanni – Mazzola Vittorio Asd Ponte Ammiraglio; 3^ La Mattina Angelo – Miloro Maurizio Asd Olimpia Bagheria; 4^ Arcoleo Antonio – Lo Cicero Salvatore Asd DLF; 5^ Zarcone Angelo – Lo Verde Michele Asd Olimpia Bagheria; 6^ Furaforte Marco – Pace Piero Asd Ponte Ammiraglio la gara è stata diretta dalla terna arbitrale sig. Andrea Fragiglio arbitro regionale Vainolo Raffaele – Fragiglio G. Roberto arbitri provinciali