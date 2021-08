Note al tramonto, birra, sorrisi e Coma Cose in concerto: gli eventi del weekend

La sentite anche voi la musica nell'aria? E il sapore di un'estate che non vuole finire? Se anche voi, accantonato il Ferragosto, siete pronti ad aguzzare la vista e l'udito e affinare il palato, il weekend che sta per arrivare vi trascinerà in un vero vortice di gusto e bellezza. E tanti sorrisi. L'incanto di note d'autore al tramonto, l'esilarante comicità di Michela Giraud e Roberto Lipari, i cunti e i canti, il tanto atteso concerto dei Coma Cose e una sorpresa speciale per gli amanti della birra: ecco una selezione di appuntamenti (gli altri da consultare nel nostro calendario eventi) per trascorrere un fine settimana speciale.

Gli eventi del weekend

Nostralgia tour, i Coma Cose a Bagheria. Sulla scia dello strepitoso successo del brano sanremese Fiamme negli occhi, e con l’entusiasmo di condividere dal vivo con i fan le canzoni del nuovissimo album Nostralgia, i Coma Cose porteranno in scena uno spettacolo potente ed emotivamente coinvolgente, con una formazione allargata e inedita. Non mancheranno in scaletta i brani che hanno segnato la storia d’amore e rivalsa di Fausto e California, quel formidabile viaggio che li ha portati in soli tre anni a imporsi come riferimento cardine del nuovo panorama cantautorale italiano.

Tre giorni di musica, iniziative culturali ed enogastronomiche nostrane che metteranno al centro tradizioni, storie e memorie della nostra Sicilia. L'evento Canta e Cunta al Giardino dei Giusti è organizzato da Si Resti Arrinesci, un movimento regionale nato ormai due anni fa con l'obiettivo di fermare l’emigrazione forzata dall’isola. Fra i coorganizzatori: la Fondazione Ignazio Buttitta, il Museo internazionale delle marionette Antonio Pasqualino e l’Alloro Fest.

Estate significa tramonti. Ecco perché vi consigliamo una passeggiata tra i sentieri e il verde da concludere con un concerto al tramonto con musica d'autore a Ventimiglia di Sicilia. Protagonista della VI edizione sarà il “Francesco Buzzurro”, definito da Ennio Morricone “tra i più grandi al mondo perché capace di far fruire a tutti la musica colta”. Il musicista agrigentino presenterà il suo nuovo album “Freedom”: un racconto della libertà del jazz e dell’improvvisazione che dà la possibilità di spaziare armonicamente e ritmicamente senza limiti.

Spazio, poi, alle risate con Michela Giraud da Lol a Villa Filippina. In "La verità, nient'altro che la verità lo giuro!", tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”, Michela darà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni italiote. Ma si ride anche con Non ce n'è comico, lo show di Roberto Lipari. “Non ce n’è coviddi!” è stato il tormentone più diffuso del 2020. E da questo tormentone prende spunto il titolo del nuovo spettacolo del comico palermitano.

Castelbuono Jazz Festival. Dopo il pienone per Bennato e Incudine a Campofelice, il concerto al tramonto a Cefalù, eccoci all’ombra del Castello dei Ventimiglia nel borgo madonita dove il festival torna per la sua ventiquattresima edizione, sempre diretta da un inossidabile Angelo Butera.

E per finire in bellezza, anzi in bontà, sua maestà la birra con la degustazione al birrificio dell'abbazia di San Martino delle Scale. Il birrificio riprende l'antica vocazione del complesso monastico nonché le antiche ricette delle “birre di Abbazia”, fatte da e per i monaci, con studi sulle erbe officinali da amaro. In questo senso, quelle prodotte da Hora Benedicta sono le uniche “birre di Abbazia” di tutto il Sud Italia, con riconoscimenti a livello nazionale.