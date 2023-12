San Martino delle Scale, storia e tesori dell’ultima abbazia di Sicilia

Chiostro di San Benedetto

Quella di San Martino delle Scale è l’unica e ultima abbazia ancora attiva in tutta la Sicilia e la più grande dell’Italia meridionale. A San Martino delle Scale esisteva già una comunità monastica femminile che, secondo la tradizione, fu fondata da Papa Gregorio Magno, che in Sicilia aveva molti possedimenti. Sempre la tradizione vuole che la madre del grande Papa, Santa Silvia, fosse di origine palermitana, addirittura del rione del Capo. Tuttavia le monache di questo antico monastero furono al centro di un paio di controversie, come denuncia lo stesso Papa in una sua lettera del 594, indirizzata al vescovo di Palermo Vittore. Il primo fu un problema di lotte interne per il potere: una monaca di nome Vittoria divenne priora della struttura, dilapidando parte del patrimonio dell’abbazia per ottenere questo ruolo ambito, e scalzando tale Marcia, monaca invece di vita santa, che era stata addirittura cacciata via dal monastero. E qui Gregorio interviene duramente chiedendo a Vittore, vescovo di Palermo, che la monaca usurpatrice venisse allontanata e tornasse piuttosto Marcia a essere priora.

Il secondo è un argomento più scabroso, in quanto un medico palermitano di nome Anastasio avrebbe preso in cura le monache creando però scandali dentro il monastero. Secondo la tradizione si decise così di trasferire altrove le suore che vennero sistemate a Palermo nel monastero di Santa Maria della Speranza., dove era più facile controllarne la condotta. E al loro posto andarono dei monaci benedettini provenienti dal cenobio di Sant’ Ermete a Palermo. Da questo momento in poi non abbiamo più notizie, se non vaghe e tarde, della struttura e dei monaci di San Martino. Forse l’abbazia venne distrutta dai saraceni e ricostruita dai Normanni o forse abbandonata e basta. La verità è che non si ha idea di dove fosse esattamente ubicato l’antico monastero di cui parla Papa Gregorio, non avendone mai trovato alcuna traccia archeologica. Dobbiamo aspettare ottocento anni per avere di nuovo testimonianze storiche certe.

Nel 1346, su invito del potente vescovo di Monreale, Emanuele Spinola, arrivarono dal monastero catanese di San Nicolò l’Arena 6 monaci benedettini. Guidati dal monaco Angelo Sinisio nipote dell’abate del monastero di Catania, ai monaci viene concesso il feudo di San Martino delle Scale per strutturarvi una comunità monastica. Tuttavia la concessione non era perpetua, prevedeva che non appena fosse morto il vescovo Spinola, i monaci avrebbero dovuto restituire tutto alla chiesa di Monreale. Cosa che i monaci non vorranno mai fare, appellandosi anche al Papa e sostenendo la tesi che il monastero trecentesco fosse in realtà sorto al posto di quello ben più antico fondato da Gregorio Magno nel VI secolo. E che quindi solo la chiesa di Roma fosse la vera proprietaria dei terreni, non la chiesa di Monreale. La contesa si risolse nel 1366 grazie alla desistenza del successore di Spinola e all’intervento di Papa Urbano V che definì ufficialmente la controversia a favore dei benedettini.

Sinisio, primo abbate, morto in odore di santità e proclamato beato dalla sua stessa comunità, fu un abate abilissimo, grande organizzatore, capace di intrecciare rapporti diplomatici e sociali importanti, che permisero al monastero di arricchirsi ed espandersi velocemente con lasciti, legati, donazioni e testamenti. La prima donazione di cui abbiamo traccia, pochi mesi dopo la fondazione del monastero fu di un tale Salernus da Eboli, che abitava a Palermo, che donò ai monaci un “hospicium al Seralcadi (Capo) e una vigna con Iardino a Faxumerii (Falsomiele)".

Da lì è un susseguirsi ininterrotto di acquisizioni, tanto è vero che nella sola Palermo i monaci passano dall’avere 121 proprietà, tra case, casalini, case solerate, catoi, curtiglu di case, taberne, trappiti, machazeni nel 1380, a ben 382 proprietà, più del triplo, nel 1472. Compresi pure 2 macelli. Nel 1430 opera a San Martino un altro monaco importantissimo per la storia dell’abbazia, Giuliano Majali, abile e fine diplomatico ambasciatore del Parlamento siciliano alla corte del re Alfonso il Magnanimo. Fu lui il fondatore dell’eremo di Romitello, nel territorio di Borgetto, ma anche dell’ospedale Grande a Palermo, nel quale riunificò in un’unica struttura ben 7 ospedaletti poco attrezzati e organizzati, sparsi per la città. Majali, grazie alle sue capacità, ottenne una serie incredibile di vantaggi, privilegi ed esenzioni per il monastero di San Martino, non ultimo quello di non pagare le tasse sugli animali di loro proprietà che venivano macellati!

Nei periodi di massimo splendore l’abbazia poté contare su più di 300 monaci e, con il suo indotto, creò benessere anche per tutta la zona circostante. Favorendo aggregazione di beni, scambi commerciali e produzioni agricole e artigianali. L’attuale chiesa venne definitivamente consacrata al culto nel 1602. Anche se sappiamo, dalle cronache del tempo che, nel 1700, dovette essere ribenedetta per la riconciliazione a seguito di una rissa, avvenuta al suo interno, che provocò almeno un morto.

Dal 1500 l’Abbazia si sviluppò anche da un punto di vista architettonico, sebbene non sia stata mai riccamente decorata all’interno, perché i monaci preferivano investire i soldi nell’allargamento del monastero piuttosto che nell’abbellimento della chiesa. Ciononostante ospita uno dei cori lignei più belli d’Europa, della fine del 1500, commissionato ai napoletani Ferraro e Vigliante e realizzato prendendo a modello quello dei SS. Severino e Sossio a Napoli. Grazie alle direzioni degli architetti Mariano Smiriglio e Giulio Lasso, per capirci quello che a Palermo progettò i quattro Canti, venne completata la chiesa. Venne anche progettato il Chiostro delle Colonne, o chiostro di San Benedetto, caratterizzato da un’elegante serie di arcate in pietra di Billiemi su colonne di marmo bianco. All’interno dell’Abbazia si trovano alcune pregevoli opere d’arte, scampate al latrocinio del 1869. Come quadri di Pietro Novelli nel refettorio, l’affresco di San Daniele nella fossa dei leoni (1609) e all’interno della Chiesa la Pala di San Benedetto. Ma anche uno splendido portale Quattrocentesco in marmo, opera di Antonio Vanella. Per non parlare poi dell’importante patrimonio pittorico, delle suppellettili liturgiche, i paramenti sacri, reliquiari, manoscritti e gli arredi lignei.

L’Abbazia raggiunse il suo massimo sviluppo alla fine del XVIII secolo, con un ulteriore ingrandimento e abbellimento grazie a Venanzio Marvuglia, che nel 1772 venne incaricato del progetto, e direzione lavori, del nuovo dormitorio e dell’ammodernamento e ingrandimento della struttura. Tra le altre cose, vennero realizzati uno scalone monumentale in marmo rosso decorato in stile pompeiano, una nuova ala con un dormitorio, la famosa biblioteca e il grandioso ingresso monumentale che guarda verso Palermo. A Ignazio Marabitti, l’autore dello splendido Genio di Palermo a Villa Giulia, si devono la famosa Fontana dell’Oreto ed il gruppo equestre di San Martino che divide il mantello con il povero.

Anche l’abbazia di San Martino fu vittima delle leggi eversive dei Savoia del 1866. Con la soppressione degli ordini religiosi la comunità fu dispersa, ponendo fine a tutte le iniziative culturali. Ai monaci, cacciati via dal monastero, restò solo la Chiesa e furono costretti ad andare a vivere in una casa nelle vicinanze. I beni artistici dell’Abbazia di San Martino delle Scale vennero in parte rubati ed in parte dirottati verso varie biblioteche e musei statali dell’isola. La lenta ripresa fu dovuta all’opera di don Ercole Tedeschi, che, nonostante le innumerevoli difficoltà del periodo, svolse il suo impegno monastico e pastorale assumendo la guida della parrocchia.

I Monaci riuscirono a rientrare in abbazia nel 1932, solo dopo ai Patti lateranensi firmati da Mussolini e Papa Pio XI, quando la comunità monastica venne riconosciuta come Ente Morale. Nel 1929 fu fondato lì il famoso collegio di Padre Semeria, dall’Opera Nazionale del Mezzogiorno d’Italia, che chiuse ufficialmente i battenti solo nel 1995. Ancora oggi l’abbazia racchiude numerosi tesori che rappresentano una grande ricchezza storica e artistica, oltre alle opere che abbiamo già citato, si può apprezzare il museo, con tutto quello che i monaci riuscirono a salvare dalla furia Savoiarda, lo scalone monumentale, le stanze dell’abbate, la Farmacia (riaperta da poco al pubblico), alcuni chiostri, le fontane del Marabitti, il Refettorio con la sala capitolare e tanto altro. E poi il tesoro per certi versi più prezioso, la spiritualità benedettina, che da più di 1500 anni influenza la storia e la cultura europea.

Ha collaborato Riccardo Tumminello Osb