Luci sulla città: sale e produzioni cinematografiche a Palermo da fine Ottocento agli anni Cinquanta

Cineteatro Savoia, ex Olympia- per gentile concessione di Fabrizio Ammirata

Sono in pochi a sapere che il primo film in Technicolor in Europa venne prodotto da una casa cinematografica palermitana e che l’ultimo film muto italiano venne pure girato a Palermo. Città che arrivò a vantare più di 50 cinematografi! Palermo, tra Prima e Seconda Guerra mondiale, fu una delle capitali italiane del cinema.

La storia del cinematografo inizia nel dicembre del 1895, quando i fratelli Lumiere proiettano, a un pubblico pagante parigino, il loro primo cortometraggio. Ai palermitani piacevano gli svaghi e anche gli spettacoli, questo è fuori di dubbio. E lo attesta il fatto che alla fine dell’800 Palermo poteva vantare tre grossi teatri, sia per dimensioni, che per qualità dell’offerta artistica proposta. Il Teatro Massimo (1897) tra i più grandi d’Europa con ben 3.200 posti a sedere, e quella sua aria un po’ aristocratica, il Teatro Politeama-Garibaldi (1874) con ben 5.000 posti a sedere e un animo più popolare. Ma anche l’ormai dimenticato Anfiteatro Mangano (1889), una struttura interamente in legno in via Ruggero Settimo, posto in corrispondenza dell’attuale parcheggio di piazzale Ungheria, che ospitava operette e spettacoli equestri, con una capienza di tutto rispetto di 2.000 posti. Che disgraziatamente nel 1890 fu distrutto da un incendio.

Con queste premesse Palermo non poteva non essere all’avanguardia anche per la settima arte, ossia il cinematografo. Tra il giugno e il luglio del 1895, presso il Gabinetto fotografico del signor Moccia, in via Vittorio Emanuele 151, è presente un Chinetoscopio Edison: ossia una scatolina che, attraverso un oculare, permetteva di vedere immagini in movimento. Il 19 settembre 1896 il Kinetograph, un apparecchio degli inglesi R.W. Paule B. Acres, proietta il primo film in un locale di fronte il teatro Massimo, in via Maqueda 483, ad angolo con via Cavour.

Il 18 aprile 1897 è invece la data della prima proiezione con la macchina dei fratelli Lumiere, il Cinematografo Lumiere, un proiettore itinerante che proveniva da Napoli. Lo spettacolo si svolge al Teatro Garibaldi di via Castrofilippo, riadattato per l’occasione con un grosso telo bianco sul palco. Con prezzi in realtà alti per i tempi, che andavano dai cinquanta centesimi per la platea a una lira per la poltrona. Tutto questo con uno scopo ben preciso da parte degli organizzatori: evitare l’afflusso del popolino. Ma la zona della Magione era un posto troppo popolare per una sciccheria come il cinematografo e allora, dopo qualche giorno, gli impresari decisero di spostare la proiezione in via Maqueda, presso la Sala Ragona (divenuto alcuni anni dopo cinema Centrale e poi Maqueda), sopra l'emporio internazionale, dove il proiettore restò fino al 7 luglio di quell’anno.

Cosa videro i nostri trisnonni in quella occasione? I film come li intendiamo noi non esistevano ancora e la scena fu occupata da documentari, come “La visita di Umberto primo e la regina Margherita al Real Castello di Monza”, oppure scene di vita quotidiana come “La gondola a Venezia” o “La partita a Tric Trac”. Dopo questi primi esordi di cinema ambulante furono chiare a tutti le potenzialità del mercato di Palermo, terza città d’Italia per popolazione nel censimento del 1871,dopo Napoli e Roma. La primissima casa di produzione cinematografica palermitana fu la “sicula film” di Giuseppe Gabriellii cui laboratori si trovavano dentro il Giardino Inglese, e produsse brevi cortometraggi. Ma la durata della Sicula fu breve e il suo successo scarso. Anche se il giardino Inglese rimase un luogo d’elezione per il cinema, tanto è vero che nel 1911 si tenne un festival, addirittura internazionale, del cinema proprio nel bellissimo giardino progettato da Basile.

Ma il vero pioniere del cinema a Palermo fu Raffaello Lucarelli, un fiorentino venditore di apparecchiature ottiche trasferitosi a Palermo. Fu lui a costruire la prima sala cinematografica a Palermo, la EdisonSaal, dentro Palazzo Tagliavia in via Cavour di fronte il teatro Massimo, sala che venne inaugurata il 9 settembre del 1905. Ma soprattutto creò la prima casa cinematografica palermitana la “Lucarelli film”con uffici in via Mariano Stabile e teatri di posa a piazza Giachery. Tra i primi titoli ricordiamo brevi documentari come Festa a Villa Igiea (1906), La venuta in Sicilia dell’imperatore Guglielmo II (1909) i Cantieri navali di Palermo (1910). A lui si devono preziosissime riprese del maremoto di Messina del 1908.Mentre a partire dal 1913 primi comincerà con film come “La Bufera” e “il silenzio del cuore” e “profumo Mortale” (1915). Di li a poco sorsero altre case di produzione a Palermo come “l’Aurora Film”, la “Sicania film”, la “Ferro-Film”, la “Ercta-Film” e l’Ofs, ossia l’Organizzazione Filmistica Siciliana.Mentre la “Lumen” una società svizzera che decise di aprire una filale a Palermo.

Al contempo fioriscono a Palermo anche le prime accademie di recitazione come la “Scuola di Paolo Azzurri”, con sede in via Celso e “l’accademia d’arte cinematografica” all’Excelsior Palace di piazza Croci. Dopo la prima guerra mondiale si assiste a un periodo di stasi e crisi anche per il cinema, crisi che viene interrotta dall’avvento del fascismo, durante il quale il cinema viene fortemente valorizzato e propagandato, come strumento del regime, e spesso anche sovvenzionato. A Palermo ricordiamo il cineasta Pino Mercanti con l’attore Edmondo Affronti, una versione palermitana di Rodolfo Valentino. Duo quasi inseparabile, realizzarono alcuni prodotti con il finanziamento dei G.U.F, i Gruppi universitari Fascisti, di cui Affronti era membro. Mercanti era destinato a grandi opere per i tempi con attori del calibro di Amedeo Nazzari. Suoi “cocci di Bambole”, un cortometraggio triste con profonde implicazioni psicologiche, e “Nubi” (1933) l’ultimo film muto girato in Italia (il primo film con il sonoro è del 1927, americano, “il cantante di jazz”).

Nel frattempo nascevano a Palermo anche tante sale cinematografiche. L’Edison Saal, la prima di tutte, come abbiamo detto, che poi divenne Lumiere-Edison, il Radium e l’Iride (entrambe nei pressi del Teatro Massimo), l’Orfeo, il cine-teatro Panormus interamente in legno quasi di fronte l’Arco di Cutò, il Du Charme (Via Cavour 118). Ai Quattro Canti, in alcuni locali di palazzo di Rudini c’era l’Excelsior (poi diventato Bomboniera), il RoyalCinematographique in via Candelai angolo via Maqueda, il cine teatro Trianon (poi Orkestron in via Mariano Stabile). Il cinema Maqueda, quasi di fronte la via Bandiera bombardato nel 1943, l’Olympia (1911 poi cineteatro Savoia), all’inizio di via Libertà (ad angolo con via N. Gallo).Anche in zona Foro Italico non mancano i cinema: il real Cinematografo Mondiale (Villino Guarneri), l’Arena Lucarelli e, udite udite, in piazza Santa Teresa alla Kalsa il cinema-concerto Bengasi. Ancora il Cinema teatro Biondo, sistemato nel ridotto del Teatro di via Roma, ma con ingresso da via Venezia e il Kursaal biondo di via E. Amari, su progetto di Ernesto Basile (1914).Il cinema Ballarò fu una scelta “politica” di Lucarelli, in una zona molto popolare e con prezzi bassissimi per le persone meno facoltose.

Il Cinema Palermo, uno dei più famosi dei cinema popolari e meta dei ragazzini che marinavano le scuole, su via Vittorio Emenuele in un magazzino del monastero di Santa Caterina, alle spalle di Piazza Pretoria. E, ancora, il cine Teatro Dante, di piazza Lolli, sorto nel 1939, mentre all’interno del villino Isabella della appena nata via Notarbartolo nasceva l’omonima arena.

Dopo la seconda guerra mondiale, in una città devastata dai bombardamenti alleati ci sarà ancora un momento di gloria per il cinema palermitano. Nel 1946 il principe Francesco Alliata di Villafranca fonda la prestigiosa Panaria Film Palermo, che inizia la sua attività con una serie di documentari sulla Sicilia. Nel 1949 gireranno “Vulcano” con Anna Magnani, mentre nel 1952 gireranno il primo film europeo in Technicolor: la Carrozza d’oro, con la regia di Jean Renoir, sempre con Anna Magnani che intascò un cachet favoloso per i tempi, ben 68 milioni di lire proprio perché il principe non intendeva badare a spese.

Il film fu proiettato in anteprima a Londra, il Technicolor della pellicola venne infatti lavorata nella capitale del Regno Unito, alla presenza niente poco di meno che di Charlie Chaplin. Pian piano, a parte qualche altro film, la produzione locale andò scemando fino quasi a scomparire.Per quanto continuassero a nascere tanti altri nuovi cinema negli anni ‘50 e ’60, anche nelle periferie dalla zona Montegrappa a San Lorenzo. Palermo e la Sicilia, che pure hanno avuto e continuano ad avere registi e attori di una certa fama, resteranno e restanosoltanto set per parecchie produzioni cinematografiche, di film anche importanti, prodotti però altrove.