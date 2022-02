Dalla ciaspolata dell'amore alla cena panoramica: le idee per trascorrere San Valentino a Palermo

Concerti, cene, tour e persino ciaspolate sulla neve. Ecco il cocktail perfetto di San Valentino, la festa degli innamorati che - un po' in sordina rispetto agli anni precedenti, complice la pandemia - torna ad animare la notte palermitana. Qui una piccola guida agli eventi in programma.

Cosa fare a Palermo

Una cena di San Valentino con la vista panoramica più bella di Palermo. Atmosfera romantica e seducente, sul rooftop dell’Hotel Ambasciatori è ciò che propone Seven restaurant. Un prosecco di benvenuto e una amuse-bouche, poi il menu alla carta: questa la formula per la sera degli innamorati che il 14 febbraio propone il ristorante al civico 111 di via Roma.

Dove trascorrere una festa così speciale se non a Piano Battaglia nel cuore del Parco delle Madonie? Ecco allora la ciaspolata dell'amore. Il ristoro dello Scoiattolo di Piano Battaglia insieme al naturalista Antonio Mirabella guida Aigae organizzano un pacchetto speciale in occasione della festa di San Valentino. Tutti i partecipanti riceveranno ciaspole e bastoncini e inizieranno una ciaspolata ad anello - difficoltà medio facile - che attraverserà il bosco della Mufara. Per aderire è necessario essere innamorati delle Madonie.

Notte di San Valentino a lume di candela sui tetti di Palermo. "L'amore visto dall'alto" grazie alle visite serali alla Torre medievale di San Nicolò. A seguire una pesca di poesie e un dolce omaggio in via Nunzio Nasi 18 a Ballarò. S'inizia dal tramonto. Prenotazione o acquisto saltafila obbligatori.

Sanlorenzo Mercato festeggia gli innamorati con la sua speciale formula d'amore: "1+1=3" è la promozione di San Valentino che consente di avere una pietanza in omaggio a chi prende due pietanze dalla medesima bottega. E per la serata più romantica dell’anno ci saranno sul palco Jack & the Starlighters.

Si è classificato sul podio, al terzo posto, nella classifica Plus Music Award 2021, il flautista emiliano Andrea Griminelli che, insieme al pianista Amedeo Salvato, sarà protagonista del concerto di apertura della stagione serale 2022 dell’Associazione Siciliana Amici della Musica. Per la festa degli innamorati, al Politeama, il duo eseguirà un viaggio attraverso le colonne sonore dei film più evocativi della storia del cinema che spazierà tra autori ed epoche differenti.