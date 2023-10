Chissà cosa potrebbe essere l'Albergheria se... Alla vigilia del Ballarò Buskers Festival la riflessione di un attivista di Sos Ballarò. Durante la tre giorni il quartiere diventa bello e brulicante, poi però immondizia e crack tornano a farla da padroni. Manca l'apporto delle istituzioni, ma quella telefonata di Mattarella è un segno di speranza...

L'Albergheria è un quartiere denso, complesso e ricco di conflitti. Durante i tre giorni del Ballarò Buskers Festival si accende, si riempie di persone che normalmente non lo frequentano, diventa bella e brulicante. Artisti che vengono da tutto il mondo ci mostrano la loro capacità di creare bellezza e di coinvolgere il pubblico in momenti di pura fantasia. Sono però anche tutti e tutte consapevoli che non si stanno esibendo in uno spazio neutro. Nonostante le luci del festival, il quartiere Albergheria rimane comunque complesso e ricco di conflitti. Il Ballarò Buskers Festival è l'occasione perfetta per far emergere proprio questi conflitti e far scaturire idee per risolverli. E' uno spazio di espressione sia artistica che politica.

L'anno scorso, dalle piazze del Festival, si è lanciato il corteo cittadino sull'emergenza crack del 4 novembre 2022. Quasi un anno dopo, e grazie al lavoro di tantissime persone attive in tutte le parti della città e della Sicilia, è nata la Rete Regionale Diffusa sulle Dipendenze – RReDD, che ha presentato un disegno di legge per la cura delle dipendenze all'Assemblea Regionale, oggi in fase di discussione. Grazie anche a questo lavoro, tra le strade, i vicoli e le piazze di Ballarò, è arrivata la telefonata diretta del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, preoccupato dallo stato delle cose all'Albergheria e desideroso di capire come dare il suo contributo.

Il lavoro che tutti e tutte noi facciamo però non è concluso. Ci sono ancora cumuli di immondizia. Ci sono ancora spazi abbandonati da recuperare. Ci sono ancora bisogni a cui rispondere. L'Albergheria è uno spazio contraddittorio, bello e brutto assieme, di cui i e le residenti, le associazioni, le parrocchie, i e le commercianti provano a prendersi cura ogni giorno. Accanto a loro però spesso manca il supporto delle istituzioni, che sembrano essersi dimenticate che il mercato coperto di piazza del Carmine è pronto per essere consegnato al mercato storico di Ballarò, che piazza Mediterraneo ha bisogno di pavimentazione e di illuminazione pubblica, che l'ex commissariato Duomo va restituito alla comunità e fatto diventare il centro di cura e aggregazione che il quartiere chiede da sempre, che il mercato dell'usato va regolarizzato e non spazzato sotto al tappeto. Questi sono esempi lampanti, ma se ne potrebbero fare mille altri. Il filo che li unisce è che il quartiere è pieno di problemi che dobbiamo affrontare e non mettere al buio o dimenticarci.

Il Ballarò Buskers Festival ci spinge a porci una domanda: chissà cosa potrebbe essere l'Albergheria se.... Chissà cosa potrebbe essere l'Albergheria se la spazzatura venisse rimossa regolarmente, se le strade fossero illuminate come si deve, se le piazze fossero rese spazi davvero pubblici, se ogni palazzo abbandonato fosse restituito alla comunità, se chi esprime un bisogno avesse la possibilità di trovare cura e ascolto. Il lavoro legato al Ballarò Buskers Festival, che per i e le volontarie che lo mettono in piedi dura tre giorni intensissimi, è lungo un anno. Le luci del festival si spengono ma l'alone resta, l'attenzione è alta, la voce del quartiere è amplificata. E se a Ballarò si dà la parola, Ballarò parlerà forte e chiaro.

*Sociologo e attivista di Sos Ballarò