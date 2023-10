Quei poliziotti arrestati sono un disonore per la Mobile L'intervento a PalermoToday di Pippo Giordano, ex ispettore della Dia che ha lavorato alla squadra mobile negli anni più bui della lotta a Cosa nostra. "Quando due mafiosi mi offrirono ben 65 milioni di lire in contanti: 'Un mi serbunu', risposi"

La notizia dei due poliziotti della squadra mobile di Palermo arrestati per aver - secondo l'accusa - consegnato droga a un pusher per fini di spaccio mi ha colpito profondamente. Confesso che sono rimasto scioccato e mi sono detto: "No, non è possibile che la 'mia' squadra mobile, quella di Ninni Cassarà, Beppe Montana, Boris Giuliano, Filadelfio Aparo, Lillo Zucchetto, Lenin Mancuso, Natale Mondo, Gaetano Cappiello, Silvio Corrao e 'u nicu per noi tutti, ma un grande uomo, Roberto Antiochia, sia stata violentata in questo modo".

La Mobile palermitana, fiore all'occhiello della polizia di Stato, "l'Università delle investigazioni", come la definirono gli amici e colleghi inquirenti americani, la Mobile degli anni passati, un avamposto di uomini che onorarono con dedizione il giuramento di fedeltà, dove talvolta contava più il dovere d'ufficio che gli affetti familiari. Eppure si può dire che eravamo abbandonati dallo Stato, che avrebbe dovuto fornirci i mezzi necessari per combattere la mafia, ma non lo fece: eravamo davvero soli, soli e soli.

Io stesso fui messo alla prova quando due mafiosi, per sottrarsi all'arresto, mi offrirono ben 65 milioni di lire in contanti, contenuti dentro un sacchetto di plastica: "Un mi serbunu", risposi. E chi mi aveva proposto i soldi, nel vedermi testimoniare al Maxiprocesso, si sarebbe lamentato coi compagni di cella, dicendo di me: "'Stu curnutu un si vosi fari accattari". Ebbene sì, ho preferito allora essere etichettato in quel modo piuttosto che tradire la "mia" Mobile. Quella Mobile che ancora oggi svolge con onestà e dedizione, giorno e notte, il proprio dovere. E leggere la notizia dei due presunti "infedeli", mi fa davvero male.

Io mi auguro che le accuse mosse contro questi due poliziotti non trovino riscontro e fondamento, ma ahimè, da quel che leggo, specialmente dal contenuto delle intercettazioni, sembra che non vi siano molti dubbi e il danno all'immagine della squadra mobile e dei suoi operatori onesti ormai c'è comunque. Tuttavia attendiamo, com'è giusto, l'esito processuale e se la colpevolezza dovesse essere sancita da una sentenza definitiva ai due poliziotti non dovrebbe essere permesso più di varcare l'ingresso della squadra mobile, dove la lapide - a futura memoria - ricorda i nostri martiri.

*Ex ispettore della Dia, ha lavorato per anni alla squadra mobile di Palermo