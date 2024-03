Le zeppole al forno: ricette e preparazione

Le zeppole al forno - foto Mimma Morana

Le zeppole al forno, tipiche per la festa di San Giuseppe, appartengono certamente alla tradizione napoletana, ma vengono preparate anche in diverse altre zone d’Italia. L'origine viene ipotizzata intorno al 1700 e attribuita sia alle monache dello Splendore e della Croce di Lucca o quelle di San Basilio del Monastero di San Gregorio Armeno che le preparavano come dolce conventuale e tramandate oralmente. Soltanto un secolo dopo, vennero scritte le prime ricette delle zeppole di San Giuseppe grazie al celebre gastronomo napoletano Ippolito Cavalcanti Duca di Buonvicino, nel Trattato di Cucina Teorico-Pratico.

Si tratta di una pasta choux, che si presta sia alla cottura in forno, sia che alla frittura. Io ve le propongo oggi al forno e con un dosaggio, tra gli ingredienti, che mi ha pienamente soddisfatto.

Ingredienti per le zeppole:

150 gr. acqua

150 gr. farina 00

100 gr. burro

5 uova

1 pizzico di sale

amarene sciroppate

zucchero a velo

Procedimento per le zeppole (io nel Bimby)

Mettere nel boccale l'acqua, il sale e il burro. 10 minuti a 100° Vel. 3.

Aggiungere la farina e impastare finché non si stacca bene dalle pareti. 20 Sec. vel.7 -- Fare raffreddare bene l'impasto, mescolando altre due volte 10 sec. vel 7

Aggiungere le uova, una alla volta. 40 Sec. Vel. 6.

Con una sacca da pasticciere con beccuccio largo dentellato , formare le zeppole, ben distanziate su una placca da forno rivestita con carta forno.

Cuocere in forno già caldo : 20 Min. 200° e poi 20 Min. 180°.

Terminata la cottura lasciare le zeppole in forno per altri 10 minuti con lo sportello socchiuso, mettendo una paletta di legno per non farlo chiudere

Estrarre dal forno

Procedimento per le zeppole manuale

In una pentola portare a bollore l'acqua, il burro, la vaniglia e il pizzico di sale

Togliere dal fuoco e incorporare la farina mescolando energicamente sino a che diventerà un impasto liscio e omogeneo

Rimettere la pentola con l'impasto sul fuoco e cuocere, a fuoco basso, mescolando energicamente, sino a che il composto si staccherà dalle pareti

Togliere dal fuoco e fare intiepidire

Aggiungere le uova, una alla volta, mescolando energicamente , dopo che il precedente sarà completamente assorbito dall'impasto

Ingredienti per la crema pasticcera

1\2 l. di latte intero

150 gr. Di zucchero

50 gr. Amido per dolci

Scorza grattugiata di un limone

3 tuorli

Procedimento crema (nel Bimby)

Inserire nel boccale lo zucchero e la scorza di limone e frullare 10 sec. vel. Turbo

Inserire tutti gli ingredienti e mescolare 5 sec. vel 7

Cuocere 9 min. 90° vel 3

Mettere da parte e fare raffreddare

Procedimento per la crema, manuale:

Sciogliere, in una pentola, l’amido con poco latte, sciogliendo tutti i grumi

Aggiungere il resto del latte e gli altri ingredienti,

Cuocere a fuoco bassissimo, mescolando, sino a che la crema si sarà addensata

Mettere da parte e fare raffreddare

Assemblaggio delle zeppole