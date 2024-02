Torta Fedora: ricetta e preparazione

La torta Fedora

La torta Fedora, bellissima esteticamente e buonissima al gusto, è tipica della Sicilia Orientale, soprattutto a Catania ma poco conosciuta nel resto della Sicilia. E' un dolce sontuoso "Barocco e Spagnoleggiante" come amo definire la mia terra, ridonante quasi quanto la più celebre cassata. E' una torta molto semplice, che si fa con tutti gli ingredienti alla base di grandi dolci siciliani come la ricotta, frutta candita e cioccolato. Le origini non sono note ma è probabile che, come tutte le prelibatezze della pasticceria siciliana, sia nata in qualche convento, dalle mani operose delle suore.

Io l'ho mangiata e apprezzata, preparata dai cari amici Manuela e Pietro, catanesi doc, e a loro mi sono rivolta per avere qualche informazione, per realizzarla. La torta è composta da soffice Pan di Spagna, crema di ricotta condita con cioccolata fondente tagliata a coltello, scorza d'arancia candita, zucchero e vaniglia. E' ricoperta da mandorle a lamelle, lievemente tostate, pistacchi e ciliegie candite.

Ecco la ricetta:

Pan di Spagna 22 cm d.

5 uova a temperatura ambiente

170 gr. zucchero

140 gr. farina 00

30 gr. fecola di patate

1 bustina di vanillina

1 cucchiaino di lievito per dolci (facoltativo)

Crema di ricotta

1 kg di ricotta di pecora o vaccina sgocciolata in uno scolapasta per 24 ore in frigo

250 gr. zucchero

70 gr. cioccolato fondente tritato a coltello

70 gr. scorza d'arancia candita tritata grossolanamente

1 bustina di vanillina

Bagna:

200 gr. acqua

100 gr. zucchero

5 cucchiai liquore all'arancio

Decorazione:

200 gr. mandorle a lamelle leggermente tostate

50 gr. pistacchi non salati

ciliegie candite rosse e verdi

scorzette d'arance candite a filetti

Procedimento Pan di Spagna: