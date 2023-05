Sformatini di riso con pesto di pistacchi e zucchine fritte

E' la stagione delle zucchine, di ogni tipo, forma e gusto. Sono versatili ed economiche e sono presenti in tutte le regioni d'Italia, in mille ricette tutte gustose. Oggi vi propongo degli sformati di riso. Il riso l'ho cotto a "vapore" cioè mettendo il riso e il doppio d'acqua, a freddo, in una pentola con un cucchiaino di sale. L'ho portato a bollore, senza mescolare, e ho spento il fuoco. Così si cuoce assorbendo l'acqua e senza disfarsi. L'ho condito con un buon pesto tradizionale ma arricchito con degli eccellenti pistacchi, ricchi di oligoelementi nobili, proprietà salutari e gusto.

A questo punto friggete una zucchina napoletana o, in alternativa, 4 zucchine genovesi, e componete gli sformatini ma... leggendo il post e guardando le foto sarà tutto più semplice. E' una preparazione delicata e gustosa. Il riso è leggerissimo perché non si tratta di un risotto ma è condito con dell'ottimo pesto arricchito di pistacchi. L'unica "trasgressione" è costituita dalle zucchine fritte ma... sono deliziose. Il tutto decorato con qualche gamberetto trifolato!

Ingredienti per 8 sformatini

Ingredienti per il pesto con i pistacchi:

200 gr. di foglie di basilico lavate e asciugate

70 gr. di pistacchi sgusciati

50 gr. olio extravergine d'oliva

1\2 cucchiaino peperoncino

1 spicchio d'aglio

100 gr. di formaggio grattugiato (io caciocavallo stagionato)

Ingredienti per il riso a vapore:

300 gr. di riso per risotti

400 gr. acqua

1 cucchiaino di sale

per assemblare:

1 zucchina "Napoletana" fritta a fettine o, in alternativa, 4 zucchine genovesi

100 gr. di pistacchi tritati grossolanamente

100 gr. di provola

100 gr. di gamberetti sgusciati e saltati in padella con olio, prezzemolo e aglio

Procedimento per il pesto:

Inserire nel boccale del Bimby (o altro food processor) tutti gli ingredienti e frullare a vel. 7- 8 per 30-40 sec. spatolando, sino ad ottenere un composto omogeneo

mettere da parte

Procedimento per il riso a vapore

mettere in una pentola il riso, l'acqua, il sale e mescolare

mettere il coperchio e portare a bollore

appena bolle spegnere il fuoco e non togliere il coperchio nè mescolare

dopo 10 minuti togliere il coperchio e mescolare

il riso sarà cotto e perfettamente sgranato

condire con il pesto e mescolare bene

Nel frattempo:

lavare la zucchina e affettarla

metterla in una ciotola con acqua fredda e un cucchiaio di sale

lasciare per 1\2 ora

dopo questo tempo sciacquare le fettine di zucchina abbondantemente

lasciarle sgocciolare e friggerle in abbondante olio d'oliva

mettere da parte

tagliare a pezzettini la provola e metterla da parte

tritare grossolanamente il resto dei pistacchi e mettere da parte

saltare in padella i gamberetti sgusciati con olio, prezzemolo e aglio e mettere da parte

Assemblaggio degli sformatini: