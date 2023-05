I "Sospiri di Monaca", dolci tipici siciliani

I "Sospiri di Monaca" sono dei dolci tipici siciliani. Narra una delle varie leggende che ruotano intorno a questi dolci stupendi che, furono preparati in occasione del matrimonio tra il Conte di Conversano e Lucrezia Borgia. Ma, nel giorno delle nozze, la sposa non si presentò. Gli invitati, stanchi per la lunga e faticosa attesa, non facevano altro che sospirare. Per questo motivo le suore decisero di intrattenerli, servendo i dolci che avevano preparato. Altra leggenda narra che siano stati preparati da un giovane pasticcere ispirandosi alla forma dei seni dell'amata.

Comunque sia e chiunque li abbia ideati, sono dei dolci meravigliosi e facili da preparare. Tradizionalmente vengono farciti con crema di ricotta ma si trovano anche con crema pasticcera, crema al cioccolato o panna montata. Quindi sbizzarritevi secondo i vostri gusti. E' consigliabile preparare questi dolci il giorno prima in modo che la pasta savoiarda si fonda deliziosamente con la farcitura

Per la pasta savoiardo

4 uova intere

180 gr farina 00

170 gr. di zucchero

1 pizzico di sale

1 bustina vanillina

1 cucchiaino di lievito per dolci

Procedimento per la pasta savoiardo:

Sbattete in una terrina con fruste elettriche o in una planetaria con frusta a filo, le uova intere con lo zucchero, quindi incorporate la buccia grattugiata di un limone, un pizzico di sale sino a che si formi una massa gonfia e corposa. Unite la farina e il lievito setacciati, mescolando dal basso verso l’alto. Mescolate con cura fino a ottenere un impasto morbido e omogeneo. Predisporre una teglia da muffins con dei pirottini dentro, oppure mettere i pirottini sulla teglia del forno riempirli per 2\3 e cuocere in forno caldo a 180° per 12\13 minuti. Sfornare e lasciare raffreddare prima di togliere i pirottini. Aprite a libro i sospiri, quindi senza dividerli del tutto. Farciteli con la crema pasticcera o di ricotta precedentemente preparata. Completate con frutta candita per decorare e servite.

Ingredienti per la crema pasticcera al limone:

1\2 l. latte intero

150 gr. di zucchero

2 tuorli

La scorza di mezzo limone

60 grammi amido di mais

Procedimento manuale per la crema pasticcera:

- sciogliere l'amido per dolci con qualche cucchiaio di latte

- aggiungere la pastella ottenuta al resto del latte in un pentolino, insieme agli altri ingredienti e mescolare bene

- cuocere , a fuoco bassissimo, mescolando, sino a che si addensa

- mettere da parte

Procedimento Bimby per la crema pasticcera:

- inserire nel boccale lo zucchero e la scorza di limone 10 sec. vel. turbo

- inserire gli altri ingredienti e mescolare bene 5 sec. vel 6

- cuocere il composto 8 min. 80° vel 3 e mettere da parte

Per la crema di ricotta

1\2 kg di ricotta fresca

100 gr. di zucchero

50 gr. cioccolata tritata grossolanamente

2 cucchiaini di cannella macinata

Procedimento

Mescolare la ricotta, precedentemente setacciata, con tutti gli ingredienti e farcire i dolcetti