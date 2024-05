Peperoni ripieni al forno: ricetta e preparazione

Peperoni ripieni al forno (Foto di Mimma Morana)

I peperoni ripieni al forno sono un piatto unico goloso, facile ed economico, che vede protagonista un ortaggio versatile e gustoso che si presta a mille farciture diverse. Oggi vi propongo una ricetta tipica palermitana che, oltre al classico pangrattato "atturrato" cioè lievemente tostato e al profumo mediterraneo di aglio, basilico e prezzemolo, prevede un ingrediente "principe" della nostra tradizione: la pezzame. Con questo termine si intende il misto di formaggi e salumi, i ritagli di prosciutto e mortadella, le codine di salame, cozzetti di formaggi ecc. che costituiscono l'inizio o la fine di un prodotto, quindi difficili da affettare, che il salumiere sapientemente mette da parte per utilizzarli in golose e stuzzicanti farciture di vari piatti.

Da sempre conosciuta e apprezzata dai palermitani, la pezzame o il pezzame, come dir si voglia, rappresenta la soluzione economica per realizzare ottime pietanze. Naturalmente, se non siete a Palermo e se non avete mai visto questo misto di salumi, potete acquistare piccole quantità di ciò che vi piace maggiormente, oppure utilizzare rimanenze che giacciono in frigo e utilizzarli per realizzare questo piatto.

Ecco la mia ricetta:

Ingredienti per 4 persone

- 4 peperoni rossi e gialli

- 2 uova-

- 50 gr. pangrattato lievemente tostato

- 1 spicchio d'aglio tritato finemente (facoltativo)

- 2 cucchiai di prezzemolo fresco tritato

- 2 cucchiai di basilico fresco tritato

- 300 gr.di PEZZAME ( ovvero: salame, mortadella, prosciutto, formaggi morbidi TRITATI)

- 4 cucchiai di latte per amalgamare la farcitura

- 4 cucchiai di olio extravergine d'oliva

Procedimento: