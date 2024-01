Pasta con ceci e cozze: ricetta e preparazione

Pasta con ceci e cozze

La pasta con ceci e cozze è un primo gustoso e antico. Un primo piatto tipico della tradizione delle città marinare, soprattutto tra Campania e Puglia. Di certo questo piatto racchiude il massimo gusto in pochissimi ingredienti, tra i quali spiccano i ceci, un legume molto buono e versatile in cucina e le cozze, un mollusco economico ma anche molto saporito. La pasta cozze e ceci, nelle sue mille varianti, è un piatto che ritroviamo anche nella cucina popolare siciliana.

Io ho cucinato prima i ceci, nel mio solito modo: metto in acqua i legumi per una notte. Quindi, in una pentola con acqua, 2 coste di sedano, 1 carota e una cipolla, metto i legumi a cuocere, a fuoco basso, sino a che diventano morbidi. Aggiungere il sale a metà cottura. Naturalmente si possono usare i ceci già cotti, in barattolo. Io ve lo propongo nella versione senza pomodoro e con un formato di pasta tipico delle cucine povere: la pasta "ammiscata". Cioè tutti i rimasugli, mescolati insieme, per dare vita a un piatto straordinario. Adesso, questo formato di pasta è in vendita in tutti i supermercati, ma ovviamente potete usare il formato che più preferite. Quindi ecco la ricetta e buon appetito.

Ingredienti per 4 persone:

400 gr. di ceci già lessati oppure due lattine di ceci cotti del supermercato

1 kg di cozze (potete usare 300 gr. di cozze sgusciate e surgelate)

400 gr. di pasta "ammiscata" o altro formato

2 spicchi d'aglio

1 peperoncino piccolo

Olio extravergine d'oliva q.b.

Procedimento