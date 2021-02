"Agrumello": il liquore agli agrumi

L'agrumello è prodotto con i grandi protagonisti dell'inverno: gli agrumi. Profumatissimi, saporiti e belli rallegrano il nostro palato e le nostre tavole. Perfetti per qualsiasi preparazione dolce o salata, e in questo blog troverete infinite interpretazioni, oggi li ho utilizzati per un meraviglioso liquore, perfetto dopo pasto o per riscaldarci nelle serate fredde. Facilissimo, richiede un tempo di macerazione breve e potrete gustarlo da subito.

Questo e tanto altro nel mio blog "Pasticci & Pasticcini di Mimma"

Ingredienti:

- 2 arance

- 4 mandarini

- 3 limoni

-2 cedri (facoltativi)

- 1\2 l. di alcool puro

- 400 gr. acqua

- 350 gr. di zucchero

Procedimento:

- pelare al vivo gli agrumi e ottenere la scorza senza la parte bianca

- in un contenitore di vetro con tappo ermetico inserire le scorze e l'alcool

- chiudere ermeticamente il contenitore e riporre al buio per 5 giorni a macerare

- trascorso il tempo, filtrare l'alcool e mettere da parte

- preparare lo sciroppo di acqua e zucchero, portare a bollore per 1 minuto e togliere dal fuoco

- fare raffreddare lo sciroppo completamente

- aggiungere lo sciroppo freddo all'alcool , mescolare e imbottigliare

- riporre in dispensa al buio. Si può consumare subito