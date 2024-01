L'insalata di arance e finocchi

L'insalata di arance e finocchi

L'insalata di arance e finocchi è immancabile sulla tavola dei siciliani e immancabile nel blog di una palermitana come me. Mi sembrava una preparazione scontata, ripetitiva, comune, eppure devo ammettere che ha un suo perché. Compagna fedele durante tutto l'inverno, composta da ingredienti che non mancano mai in casa, è una tipica preparazione "povera" per le cene di ogni sera ma diventa un delizioso intermezzo per i pranzi delle Feste.

Abitualmente, alle arance e ai finocchi, si aggiungono le cipollette, le olive e i filetti di aringa affumicata, facendola diventare un pasto completo. Io ho aggiunto dei pezzetti di formaggio "pepato"messinese, un formaggio ovino stagionato, tipico dei Nebrodi, dal profumo inebriante e dal gusto deciso. Ciò che rende questa preparazione "unica" è la scelta dell'olio extra vergine d'oliva che deve essere gustoso e genuino.

Ingredienti per 4 persone:

2 arance pelate al vivo

2 finocchi mondati dalle parti dure e lavati

3 cipollotti mondati dalle foglie esterne

100 gr. olive

filetti di aringa affumicata o di alici salate, oppure pezzi di formaggio a piacere

olio extravergine d'oliva

sale q.b.

pepe nero macinato

preparazione: