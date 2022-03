La frittata di cavolfiore

La frittata di cavolfiore è un'ottima idea per riciclare pezzetti di formaggio che languono in frigo ma anche un modo gustoso per convincere i bambini a mangiare gli ortaggi. Bilanciato tra proteine animali e vegetali diventa la soluzione ideale per la cena.

Ingredienti per 4 persone:

- 500 gr. di cimette di cavolfiore già lessato

- 4 uova

- 200 gr. formaggio a pezzetti (ciò che avete in frigo)

- 100 gr. caciocavallo grattugiato o parmigiano

- prezzemolo fresco

- 2 spicchi d'aglio

- olio d'oliva

sale q.b.

Procedimento:

- in una larga padella rosolare gli spicchi d'aglio con 4 cucchiaio di olio d'oliva

- togliere l'aglio e mettere le cimette di cavolfiore. Lasciarle rosolare, mescolando per 5 minuti

- in una terrina sbattere le uova e mescolarle con gli altri ingredienti

- versare il composto di uova e formaggio sulle cimette di cavolfiore rosolate

- lasciare cuocere a fuoco basso come una comune frittata

- servire