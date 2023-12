I friggitelli al pomodoro: ricetta e preparazione

Friggitelli al pomodoro

I friggitelli al pomodoro sono un contorno facile, gustoso e profumato. Questa varietà di peperoncini non piccanti, si trovano ormai tutto l'anno e danno vita a un contorno gradito e gustoso, da preparare velocemente e anche in anticipo. Per le tavole di tutti i giorni ma anche da aggiungere alle numerose portate delle Feste. Ecco la mia ricetta:

Ingredienti per 4 persone:

1\2 kg di friggitelli

2 spicchi d'aglio

1 lattina da 400 gr. pomodoro a cubetti

1 pizzico di peperoncino (facoltativo)

qualche foglia di basilico fresco

20 gr. olio d'oliva

sale q.b.

Procedimento: