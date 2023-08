Dolcetti "Cuor di mela": ricetta e preparazione

Il dolcetti "Cuor di mela" sono dei dolcetti industriali che nell'immaginario collettivo hanno un posto importante. Spesso protagonisti di merende memorabili o semplicemente dei comfort food in momenti "un po' così", ci hanno gratificato e deliziato. Ma come ben sapete, io amo riprodurre in modo artigianale e genuino, i dolci, le pietanze e specialmente le "merendine" tanto amate nella nostra infanzia e in quella dei nostri figli. Quindi mi sono cimentata in questi friabili e golosi dolcetti ripieni di mele caramellate che profumano di autunno anche se ancora siamo a fine agosto.

Gustarne uno vuol dire spalancare i nostri sensi e sognare profumi di terra bagnate, aria fresca e pulita dopo una pioggia, colori bruniti e tenui che ci avvolgono in questa meravigliosa stagione dell'anno che amo follemente e aspetto con ansia. Sul web circolano tantissime ricette. Io ne ho elaborata una, tutta mia, che mi ha pienamente soddisfatta. Il segreto è nelle mele, messe a cuocere in una larga padella dove prima ho fatto caramellare dello zucchero. Quindi i pezzetti di mela hanno assorbito tutto il profumo dello zucchero caramellato, che ha dato alla preparazione una marcia in più.

La mia ricetta

Per la frolla:

-250 g di farina di 00

- 50 gr. di fecola di patate

-125 g di burro freddo

- 125 di zucchero a velo (io polverizzato nel Bimby 10 sec. vel Turbo)

- un pizzico di sale

-1 uovo intero

- la buccia grattugiata di 1 limone

-1 bustina di vanillina

-1 cucchiaino di lievito per dolci

Per il ripieno:

-6 mele Renette o Deliziose

-succo di 1 limone

-80g burro

-150g zucchero

- 2 cucchiai di cannella appena macinata

- 1\2 cucchiaino di semi di cardamomo appena macinati

- 2 chiodi di garofano appena macinati

- la buccia grattugiata di 2 limoni

- 1 pizzico di vanillina

Procedimento:

- Con la farina, la fecola il burro, e il sale preparare un impasto sabbioso

- aggiungere l'uovo, la buccia grattugiata del limone e continuare a lavorare sino a che gli ingredienti saranno ben amalgamati

- formare una palla e mettere mezz'ora in frigo a riposare

- nel frattempo sbucciare le mele e tagliarle a spicchi

- metterle in una ciotola con mezzo limone spremuto in modo che non anneriscano

- versare lo zucchero nella padella, a fuoco basso fare cuocere sino a che sia caramellato

- aggiungere il burro a pezzi e fare sciogliere sempre mescolando

- aggiungere le mele a pezzetti e fare cuocere a fuoco basso, mescolando bene.

Se necessario aggiungere qualche cucchiaio di acqua

- cuocere le mele sino a che saranno morbide e asciutte del liquido di cottura.

-togliere dal fuoco le mele e aggiungere la scorza grattugiata dei limoni e 2 cucchiai di cannella macinata. mescolare bene e mettere da parte

- stendere la frolla e ritagliare dei dischetti.



-Porre al centro di ogni dischetto 1cucchiaio di composta di mele, bagnare i bordi e chiudere con un altro dischetto di frolla, sigillando bene i bordi

- mettere in una teglia con carta forno e infornare in forno già caldo a 180° per 15 minuti

- sfornare e lasciare raffreddare