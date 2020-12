Santa Lucia alle porte: come preparare la Cuccìa con crema di ricotta

La cuccìa, tipico dolce al cucchiaio palermitano, a base di grano cotto e crema di ricotta, immancabile per la festa di Santa Lucia il 13 dicembre. L’usanza di consumare frumento cotto deriva dal miracolo operato dalla martire cristiana nel 1646 quando, dopo una lunga carestia arrivo' a Siracusa un bastimento carico di grano, venne preso d’assalto dalla popolazione affamata.

Ognuno, per non perdere tempo a macinarlo e trasformarlo in farina e quindi in pane e pasta, con la sua razione di grano, lo cucinò così com’era e senza altri ingredienti. Per custodire questa memoria, i palermitani, ma anche i siracusani, visto che la Santa è la patrona della città aretusea, in questa data rinunciano ai farinacei, consumando solo verdure, legumi, panelle e cuccìa, ovvero grano ammollato e lessato; d’altronde, per gli antichi Greci il grano era un cibo propiziatorio, simbolo di vita e fertilità.

Questa antica usanza è confermata da Giuseppe Pitrè che, nel suo libro di proverbi siciliani, scrive : “Santa Lucia pani vurria, pani nu nn’hauiu, accussì mi staiu”ecioè: "Santa Lucia, vorrei il pane, ma non ne ho e quindi così mi sto". Naturalmente noi siciliani trasformiamo ogni ricorrenza religiosa in occasione per mangiate pantagrueliche con prelibatezze che affondano le origini nella nostra storia più antica. Quindi, siccome non si può mangiare pane e pasta, ci si "consola" con mille altre prelibatezze come le arancine, le panelle e Ccrocchè di patate, il gateau di patate e tanto ancora.

Il grano per la cuccìa deve stare in acqua in una capiente ciotola per tre giorni, cambiando l'acqua ogni giorno. Poi si scola e si mette a cuocere, ma la cottura tradizionale in pentola è troppo lunga quindi io lo metto nella pentola a pressione, coperto d'acqua e con un cucchiaino di sale. Dal fischio lascio cuocere per mezz'ora a fuoco basso e spengo, lasciando intiepidire. Nel frattempo preparo la crema di ricotta e poi mescolo tutto.

Questo e tanto al tro nel mio blog "Pasticci & Pasticcini di Mimma"

Ingredienti per 6 persone

- 500 gr. di grano tenero

- 1 kg di ricotta fresca

- 200 gr. di zucchero

- 100 gr. cioccolata tritata grossolanamente

- 100 gr. scorzette d'arancia candita tritate

- 2 cucchiai di cannella macinata

- 100 gr. di zuccata a pezzettini (facoltativa)

- 2 bustine di vanillina

- ciliege candite per guarnire

Procedimento:

- mettere a bagno il grano per 3 giorni cambiando l'acqua ogni giorno

- scolare bene e mettere a cuocere il grano nella pentola a pressione, coprire d'acqua e aggiungere un cucchiaino di sale . Dal fischio, abbassare il fuoco e cuocere per 30 minuti. Spegnere il fuoco e lasciare raffreddare

- nel frattempo preparare la crema di ricotta lascata sgocciolare per una notte in uno scolapasta

- setacciare la ricotta nel passatutto

- aggiungere lo zucchero, la cannella macinata, la zuccata, la cioccolata, le scorzette di arancia candite tritate e la vanillina e mescolare bene

- mescolare il grano raffreddato con la crema di ricotta condita

- disporre in coppette e decorare con le ciliege candite

