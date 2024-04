Crostata morbida con mele e uvetta: ricetta e preparazione

Crostata morbida con mele e uvetta - foto Mimma Morana

La crostata morbida con mele e uvetta è l'ennesimo dolce con le mele che vi propongo. Mele & frolla è il connubio principe della pasticceria. Le declinazioni, con gli stessi ingredienti, sono infinite ma sempre e comunque danno vita a dolci "comfort food", profumati, golosi, appaganti, che immediatamente ci fanno sentire a casa. Oggi vi propongo un dolce facilissimo, una frolla morbida, friabile e versatile che potrete farcire con tutto ciò che vi piace e che avete a casa.

Ho preparato una farcia appassendo le mele con un po' di zucchero di canna e burro, in modo che evapori il succo delle mele. Poi, da buona palermitana, ho aggiunto vari "profumi" come cannella, scorza di limone, vaniglia, chiodi di garofano e semi di cardamomo macinati al momento. Naturalmente voi aggiungerete le spezie che vi piacciono maggiormente. Ovviamente non può mancare l'uva passa e, per legare tutto, qualche cucchiaiata di marmellata di arance homemade. E via in forno, e la casa viene pervasa da un profumo inebriante.

La ricetta

Per la frolla:

- 1\2 kg farina 00

- 180 gr. burro morbido

- 150 gr. di zucchero

- 1 uovo

- 1 yogurt intero (quello che avete in frigo)

- 1 bustina lievito per dolci

- 1 bustina vanillina

Per la farcitura:

- 1\2 kg di mele affettate sottili al netto

- 2 cucchiai zucchero di canna

- 50 gr. di burro

- 100 gr. uva passa ammollata

- 2 cucchiai di cannella macinata

- chiodi di garofano, cardamomo q.b. macinati (facoltativi)

- scorza grattugiata di 1 limone

- 4 cucchiai di marmellata di arance o altro gusto

Procedimento farcitura: