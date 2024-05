Crocchette di riso alla gricia-cacio e pepe: ricetta e preparazione

Crocchette di riso alla gricia-cacio e pepe (Foto i

Le crocchette di riso alla gricia-cacio e pepe sono una stuzzicante e golosa preparazione. Qualcosa a metà tra lo street food palermitano e la tradizione gastronomica romana, ma chi mi legge sa che adoro le contaminazioni. Amo Roma e la sua cucina tipica. Semplice, saporita, con ingredienti a km 0 è sempre un'esperienza sensoriale meravigliosa durante le nostre frequenti incursioni, poi l'aria capitolina... fa il resto.

Non saprei cosa scegliere tra la Gricia e la Cacio e Pepe, due primi eccellenti e complementari che, come tutte le ricette "semplici", vanno eseguite con bravura. In realtà ho una certa difficoltà a dare un titolo a questo post: mio figlio li ha definiti supplì, per me sono arancine e per mio marito sono crocchette. Comunque sia, vi consiglio di prepararle perché sono golosissime, facili e si possono surgelare, crude, da utilizzare in momenti diversi.

Ingredienti

- 1\2 kg di riso Roma

- 200 gr. guanciale affettato

- 200 gr. pecorino romano

- 2 cucchiaini di pepe nero appena macinato

- 2 tuorli

- 1\2 l. di besciamella

- 100 gr. di parmigiano grattugiato

- 4 albumi oppure 150 gr. di albume pastorizzato

- 350 gr. di pangrattato

- 150 gr. farina 00

- 1 l. di olio di semi di girasole

Procedimento

- lessare il riso in acqua salata e scolarlo al dente mettendo da parte 1\2 bicchiere di liquido di cottura

- condire il riso con la besciamella, i tuorli, il parmigiano e mescolare bene

- aggiustare di sale

- tagliare il guanciale a pezzettini e rosolarlo in padella, senza olio, brevemente e mettere da parte

- mettere il pecorino in una ciotola, aggiungere il pepe nero macinato, qualche cucchiaio di acqua di cottura del riso e mescolare con una frusta sino a formare una cremina, mettere da parte

Assemblaggio delle crocchette