Charlotte di frutta con crema bavarese di fragole: ricetta e preparazione

Charlotte di frutta con crema bavarese di fragole

Ma vi siete mai accorti che le fragole hanno la forma di un cuore? Questo l'ho scoperto quando il mio doppio che detesta i piccioli delle fragole, mi ha dato l'aut aut: "Per favore non mettere più le fragole con i piccioli sulle torte". Ma sono bellissimi i piccioli verdi su quel ben di Dio rosso fuoco. Quindi ho cercato di farmene una ragione e le ho mondate ma, una fragola privata dalle foglioline, diventa un po' scialba, visivamente e allora? E allora le ho messe sottosopra, dando un effetto "cuore" alla torta. Lo so, la torta alla frutta non è il massimo dell'originalità. Ma siamo entrati nella "bella stagione" e la natura si estrinseca in tutto il suo splendore regalandoci frutti variopinti e profumati.

Io li utilizzo in mille modi, oltre che sulle torte: marmellate, chutney piccanti, canditi, mousse, gelati ecc., non potevo esimermi dal prepararla e quindi oggi vi propongo una torta alla frutta un po' diversa, farcita con una meravigliosa crema, goduriosa e soffice, qualcosa a metà tra il semifreddo e la bavarese, insomma: da provare.

La base è un pan di Spagna classico che io, per comodità, in quanto dovevo realizzare due torte, ho fatto rettangolare e poi tagliato a fettine per comporre gli strati alternati alla crema. La crema è composta da un terzo di crema pasticcera al limone, un terzo di purea di fragole e un terzo di panna montata...il tutto sostenuto da alcuni fogli di colla di pesce.

La ricetta

Ingredienti per un pan di Spagna da 32 cm

- 6 uova

- 300 gr. zucchero

- 300 gr. di farina 00

- 1 pizzico di sale

- 1 bustine di vanillina

Ingredienti per la crema pasticcera al limone:

- 1\2 l. latte intero

- la buccia di un limone (solo la parte gialla)

- 50 gr. di amido per dolci

- 150 gr. di zucchero

- 3 tuorli

- 1 bustina di vanillina

Ingredienti per la mousse di fragole:

- 500 gr. di fragole lavate e mondate

- 1\2 l. di panna fresca

- 100 gr. di zucchero

- 1\2 cucchiaino di vanillina

- 15 gr. colla di pesce

Ingredienti per la decorazione:

- 1\2 kg di fragoloni lavati e mondati

- 4 kiwi sbucciati e affettati

- 2 arance affettate

- 1 banana

- 150 gr. di gelsi neri o altra frutta a piacere, anche di bosco

- 2 conf. Savoiardi

- gelatina per lucidare la frutta

Procedimento manuale per il pan di Spagna:

- Separare le chiare dai tuorli, montarli a neve con un pizzico di sale.

- Montare, a spuma, i tuorli con lo zucchero e la bustina di vaniglia - Unire i tuorli agli albumi montati e mescolare con delicatezza dal basso verso l'alto, per non smontarli.

- Aggiungere delicatamente la farina, con un setaccino.

- Imburrare e infarinare la tortiera.

- Versare e livellare il composto.

- Infornare a 180° per 20 min. (i tempi dipendono dal forno).

- Estrarre il pan di spagna e fare la prova stecchino.

Procedimento Bimby per il Pan di Spagna

- inserire la farfalla nel Bimby

- inserire le uova intere con lo zucchero, un pizzico di sale e montare a 37° vel 7 per 1 minuto mezzo

- quando il composto sarà bianco e spumoso, aggiungere la farina setacciata e 1 bustina di lievito per dolci e mescolare delicatamente a vel. 2 per 30 sec.

- - Imburrare e infarinare la tortiera.

- Versare e livellare il composto.

- Infornare a 180° per 20 min. (i tempi dipendono dal forno).

- Estrarre il pan di spagna e fare la prova stecchino

Crema pasticcera al limone:

- 1\2 l. latte intero

- 2 tuorli

- 150 gr. zucchero

- 50 gr. amido per dolci

- buccia di un limone (solo la parte gialla)

- 1 bustina di vanillina

Procedimento per la crema pasticcera (nel Bimby):

- mettere nel boccale lo zucchero e la buccia del limone 1 min. vel. turbo

- aggiungere tutti gli ingredienti 12 min. 80 ° vel. 4 -

- mettere da parte e lasciare raffreddare

- montare 1\2 l. di panna fresca con 100 gr. di zucchero e 1 bustina di vanillina e mettere da parte in frigo

Procedimento per la purea di fragole nel Bimby

- frullare finemente 500 gr. di fragole 30 sec. vel turbo e mettere da parte

- ammollare la colla di pesce in acqua fredda , strizzarla e scioglierla , nel Bimby con la purea di fragole 4 min. 80° vel 5

- quando è fredda aggiungerla, mescolando con molta delicatezza , alla crema pasticcera e, infine, incorporare lentamente, la panna montata

- a questo punto assemblare la torta con l'aiuto di un cerchio d'acciaio poggiato su un vassoio

- alternare strati di pan di Spagna ben inumidito con la bagna e ricoperti con la crema, sino ad esaurimento della crema.

- mettere in frigo per 3 ore

- togliere dal frigo e procedere alla decorazione con la frutta

- spennellare con la gelatina

- rifinire il bordo della torta con savoiardi o altri biscotti a piacere