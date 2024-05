Il canazzo palermitano: ricetta e preparazione

Il canazzo palermitano (Foto Mimma Morana)

Il canazzo palermitano, detto anche "canazzu", è un contorno siciliano a base di verdure cotte in umido in casseruola. Il termine “canazzo” in dialetto siciliano significa “fatto velocemente, in modo poco accurato” e indica la semplicità di esecuzione di questa pietanza. E' un modo facile e veloce per consumare le verdure di stagione in modo più leggero, senza frittura, come nella più nota caponata. Vi consiglio di prepararne in abbondanza perché è una pietanza che va consumata fredda ed è più gustosa il giorno dopo.

Ovviamente, trattandosi di una ricetta della nostra tradizione gastronomica, ogni famiglia ha la propria versione, soprattutto per quanto riguarda i profumi di erbe aromatiche da aggiungere. Io vi propongo la mia versione, palermitana, più vicina possibile alla tradizione che suggerisce di aggiungere le verdure, quantità "a sentimento", in funzione del tempo di cottura che richiedono. Quindi, dopo aver soffritto brevemente le cipolle con olio extravergine d'oliva, aggiungere per prime le patate e, a seguire melanzane, peperoni, zucchine e pomodorini.

A fine cottura aggiungere abbondante basilico fresco e origano oppure, se amate l'agrodolce, aggiungere, un paio di minuti prime del termine della cottura, 4 cucchiai di aceto di vino bianco, miscelati con 2 cucchiai di zucchero, e far sfumare poi tutto su fiamma bassa. Tradizionalmente il canazzo si gusta con il pane. Io vi suggerisco, alla luce delle salutistiche tendenze alimentari, di abbinarlo a del riso a vapore oppure farro lessato.

Ingredienti per 4 persone:

- 2 cipolle

- 4 patate medie

- 1 melanzana grossa

- 2 peperoni

- 2 zucchine genovesi

- 1\2 kg pomodorini

- 6 cucchiai di olio extravergine d'oliva

- abbondante basilico fresco

- 1 cucchiaino di origano

Procedimento: