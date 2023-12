I buccellati: ricetta e preparazione

I buccellati sono dolci tipici natalizi. Leggendo qua e là, vedo che ogni regione d'Italia ha la propria ricetta ma sono tutte simili nella ricchezza degli ingredienti, nella opulenza delle forme e delle decorazioni. Ovviamente, ogni famiglia, è depositaria del "segreto" della propria ricetta: c'è che adopera lo strutto nella frolla, altri il burro, cambia il numero dei tuorli o l'aggiunta di agenti lievitanti... per non parlare del ripieno che è il vero fulcro, ricchissimo e profumato, richiede un grosso impegno nella preparazione per calibrare tutti i sapori e le spezie.

Oggi, anche se con molto ritardo nella tabella di marcia del mio blog, vi racconto i "miei" buccellati, qualcosa a metà tra la tradizione di Castelbuono (paese d'origine di mia madre) e i profumi di spezie palermitane. Ma chi mi legge lo sa già, adoro le contaminazioni. Per dare una forma, per me nuova, ai miei buccellati, mi sono lasciata ispirare dal video di una mia amica bravissima: Giovanna Bascio, che è una vera artista e che apprezzo moltissimo.

I buccellati possono avere forme diverse, la glassa con zuccherini colorati oppure una spolverata di zucchero a velo. Il ripieno, tradizionalmente è costituito da fichi secchi macinati, ma io utilizzo la marmellata di fichi, che preparo durante l'estate. Comunque, la caratteristica comune a tutte le preparazioni è che si conservano a lungo.

Per la pasta frolla:

500 gr farina 00

170 gr zucchero

200 gr strutto o burro

2 tuorli

5 gr ammoniaca per dolci (mezzo cucchiaino)

1 presa sale

1 bustina vanillina

45 ml latte o acqua circa

Per il ripieno:

750 gr. marmellata di fichi (oppure 500 gr. fichi secchi macinati)

150 gr. uva passa

50 gr cioccolato fondente tritato grossolanamente

50 gr noci tritate

100 gr. mandorle tostate e tritate grossolanamente

3 cucchiai di buccia di mandarino fresco tritata

2 cucchiai scorza d'arancia grattugiata

4 cucchiai di Marsala

4 cucchiai di caffe' ristretto

3 cucchiai di cannella appena macinata

5 chiodi di garofano macinati

1 cucchiaino di noce moscata

Per decorare:

1 albume d'uovo

2 gocce succo di limone

120 gr zucchero a velo

codette colorate

Procedimento frolla

Impastare la farina, lo zucchero e un pizzico di sale

Unire le uova, lo strutto.

Quindi aggiungete il latte poco per volta, quello che basta per legare il tutto e ottenere un impasto sodo e omogeneo

Creare una palla, avvolgerla nella pellicola trasparente riposare in frigo per 30-60 minuti

Procedimento ripieno