La bruschettona estiva: ricetta e preparazione

Le Bruschette sono sempre appetitose e gradite a grandi e piccini. Il profumo del pane appena tostato è inebriante e si presta a qualsiasi condimento, anche semplice e primitivo come l'olio d'oliva. Io le adoro e spesso mi aiutano a risolvere la cena, soprattutto quando il caldo non dà tregua e l'appetito diminuisce. Oggi ve le propongo con buon pane casereccio e ortaggi estivi , melanzane e peperoni, arricchiti da peperoncini freschi, aglio basilico e menta fresca.

Preparazione semplice, con ingredienti che si trovano sempre a casa in questa stagione e che, se in quantità maggiore, comunque dopo cotti, si possono congelare per cene successive e senza sforzo. Aggiungendo anche pezzetti di formaggio, diventano un piatto completo. Quindi eccovi questa bontà, tanto semplice quanto gustosa e stuzzicante!

Ingredienti

- 2 peperoni grossi

- 1 melanzana viola

- 1\2 peperoncini freschi

- 2 teste d'aglio

- 2 cucchiai di mente fresca tritata

- 2 cucchiai di basilico fresco

- 1 cucchiaio di origano

- pezzetti di formaggio a vostra scelta

- olio extravergine d'oliva q.b.

- sale q.b.

- filone o altro formato di pane casereccio

Procedimento

- in una teglia con carta forno, disporre i peperoni, la melanzana tagliata a metà, i peperoncini e le teste d'aglio

- infornare a 250° per almeno mezz'ora o comunque sino a che gli ortaggi saranno cotti

- sfornare gli ingredienti e lasciare intiepidire con uno strofinaccio sopra

- spellare i peperoni e la melanzana e mettere su un tagliere insieme ai peperoncini

- tritare grossolanamente e mettere la polpa ottenuta in una ciotola

- aggiungere gli spicchi d'aglio, schiacciandoli con le dita per fare uscire la polpa e aggiungerli agli ortaggi

- lasciare riposare gli ortaggi cotti nella ciotola perché emetteranno i liquidi di cottura

- tritare grossolanamente la menta e il basilico fresco

- condire gli ortaggi sgocciolate con le erbe aromatiche fresche, l'origano, l'olio d'oliva e il sale

- tagliare il pane a vostro gusto

- tostarlo brevemente su una piastra di ghisa o elettrica

- condire il pane e completare con i pezzetti di formaggio

Nota bene: qualora vogliate aumentare il numero degli ortaggi, potete congelare la polpa cotta, non condita, in contenitori appositi. Al momento dell'uso, scongelare e condire