Il party sull'isolotto della Palermo bene, ma non benissimo

Tre partecipanti alla festa di Isola delle Femmine

Palermo bene, ma non benissimo. Li riconosci subito perché la parola d'ordine è stupire. Che si sa che sui social stupire ha sempre un buon ritorno, che gli effetti speciali pagano sempre. E non solo per la pioggia di like. Così stupiti sono rimasti quelli del "salotto buono", quelli che dalle comode poltrone Frau in pelle dei loro super attici, mentre annoiati scrollavano le storie su Instagram, hanno visto il film di un party abusivo organizzato niente meno che sull'inaccessibile isolotto di Isola delle Femmine.

A organizzarla sarebbero stati due medici under 40 dell'alta borghesia palermitana, gente ricca con amici ricchi che se fosse a Milano sarebbe minimo nella cerchia degli ex Ferragnez, quantomeno per l'inventiva di party stravaganti in luoghi avvezzi ad altro. Sono i Fedez che non ce l'hanno ancora fatta, quelli che a Citylife avrebbero pensato di organizzare un compleanno tra il banco frigo e l'ortofrutta di un supermercato, come ha fatto il rapper finendo su tutti i giornali perché i suoi invitati finirono per lanciarsi i pomodori.

Sull'isolotto pomodori non ce n'erano, al massimo le uova di qualche gabbiano reale che di questi tempi lì nidifica (e che speriamo nessuno si sia lanciato). Quello che c'era invece era un cartello con scritto "Save the Planet", sventolato in aria da una delle partecipanti e poi postato sui social, a dimostrare il fondo dell'ipocrisia della "Palermo bene". Perché vuole salvare il pianeta sculettando mezza nuda, ballando la musica house di un noto dj locale, per celebrare i quattro elementi della terra all'interno di un'area marina protetta.

A quelli che i detrattori poveri appellano come "Palermo bene" e i compari ricchi "persone perbene" arriverà una denuncia, al massimo una sanzione. Nulla di grave per chi si crede onnipotente, per chi pensa di essere al di sopra di tutto e di tutti solo perché ha qualche soldo in tasca in più. E alla fine pagheranno la multa, diranno che erano lì per registrare un videoclip per esaltare le bellezze dell'Isola, si scuseranno per l'errore di comunicazione (cit. Chiara Ferragni).

Lo racconteranno sui social e torneranno a stupire. Perché sarà lì che la solita cricca empatizzarà per loro, giustificherà il gesto, si scarnerà i polpastrelli pur di dimostrare quanto tutto fosse in regola, autorizzato, lecito. Quanto il divertimento non faccia del male a nessuno e che chi li attacca è solo un invidioso, un nemico della contentezza, uno che farebbe bene a pensare alle cose veramente gravi di questa città: la "munnizza" per strada, le buche sull'asfalto e il lavoro che non c'è...

Nulla per cui indignarsi insomma. E poi sempre la solita cricca, una volta archiviato il caso sul quale non smette di scrivere da giorni nei gruppi Whatsapp, tornerà sui social a commentare la gente per cui scandalizzarsi veramente: un migrante, un gay, una donna con la minigonna vittima di abusi. Cui destinare tutto l'odio sociale di cui è capace, almeno attraverso la tastiera che fa tanto leone. E alla fine tornerà alla vita di sempre, quella che oscilla come un'altalena tra un like e una spruzzatina di veleno che fa bene, ma non benissimo. Perché è noto: a Palermo il problema è il traffico.