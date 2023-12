La pistola al posto della clava che uccide la speranza dei palermitani

Gli spari in aria in via La Lumia

Tanto si sparò che alla fine ci scappò il morto. Ciò che è successo stanotte in via Calvi, davanti ad un locale che era stato peraltro sanzionato solo pochi giorni fa, è una storia tragicamente già scritta. Da mesi si susseguono risse, sparatorie (con colpi in aria), furti con spaccate e danneggiamenti di auto in tutta la città e non sembra esserci nulla in grado di fermare la cavalcata dei barbari, che al posto della clava - in una terra dalla cultura millenaria, modello di integrazione ed inno alla diversità - oggi, per svagarsi, escono con una pistola in tasca.

Cosa passa per la testa di un ragazzo che, seppur cresciuto magari in una delle tante perferie degradate, vive nella quinta città d'Italia, quando decide di portarsi dietro un'arma, pronto allo scontro e ad usarla per una taliata non gradita o per un'anacronistica questione d'onore? Quali modelli ha? A cosa aspira esattamente mentre, in mezzo a decine di suoi coetanei che stanno bevendo qualcosa e vorrebbero passare semplicemente una serata spensierata, decide di imporre la sua legge, quella del più forte? Perché si sente realizzato solo se prevarica e soprattutto come fa la più disgustosa delle miscele, quella tra arroganza e ignoranza, a diventare un tratto quasi eroico e a portare in vetta alla classifica (soprattutto dei social) la feccia dell'umanità?

Una parte della città sembra pervasa da una rabbia incontrollabile, violenta, ma - come avevamo già scritto un paio d'anni fa, quando forse si era ancora in tempo per evitare il peggio - orientata verso il nulla. Sparare ad un ragazzo di 22 anni, lasciarlo sull'asfalto a pochi giorni da Natale, è far morire una speranza, anche quella dei palermitani onesti. Genera rancore, altra violenza, che fanno solo sprofondare ulteriormente verso il basso un contesto che già certamente non brilla. Eppure di validi motivi per ribellarsi, anche con la forza, soprattutto per un giovane, ce ne sarebbero a decine...

Ci ritroviamo in una situazione per cui da un lato c'è il Molo trapezoidale, che apre finalmente l'orizzonte ad una Palermo "tutto porto" che da decenni non vedeva il suo mare, dall'altro c'è - nel suo cuore pulsante, il centro storico - la movida selvaggia, spesa tra fiumi di alcol, cocaina, crack e impulsi tribali. Da una parte il futuro di una città che attrae ormai anche tanti turisti, che a livello internazionale sta lentamente riuscendo a levarsi di dosso il marchio (ingiusto) di capitale della mafia, dall'altra, orde di subumani, grevi, senza scrupoli ed ideali, senza sogni, che rendono quello che potrebbe essere un paradiso un posto invivibile, in cui bisogna costantemente imporre divieti (che poi nessuno rispetta) perché si ignorano le regole elementari della convivenza civile. In quale altro posto, banalmente, si deve arrivare ad inibire l'ingresso nelle aree pedonali a biciclette e monopattini? Soltanto qui, dove in linea di massima il "cittadino" medio è refrattario alle norme già solo quando respira. In quale posto del pianeta esistono persone che si lamentano perché il mercatino di Natale ha tolto parcheggi alle auto? Soltanto qui, dove il bene comune - un'eresia - non conta nulla a fronte di meschini interessi individuali.

E' vero che oggi Milano e Napoli sono molto più pericolose di Palermo, segno che il problema è globale, e quale sia la ricetta contro questo scempio francamente non lo sappiamo, ma di certo non può essere fatta soltanto di repressione (capire per esempio dove si trovi l'arsenale da cui provengono pistole e persino mitragliatrici, ma anche fuochi d'artificio, e azzerarlo comunque non sarebbe male) e dovrebbe puntare invece sull'educazione (senza mettere in mezzo però tutta la panoplia dei presidi, insegnanti e paladini "antimafia", per carità). Ma chi può davvero ora faccia qualcosa. Di concreto. Ché di annunci e proclama siamo decisamente stanchi. Da tempo abbiamo smesso di contare i morti delle faide mafiose, non vorremmo dover aprire la contabilità di chi viene ammazzato solo perché sorseggia un gin tonic nel locale sbagliato.