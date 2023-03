Molti sapevano delle violenze patite da Roberta Siragusa, ma perché nessuno l'ha aiutata? Ormai abbiamo i femminili benedetti pure dalla Crusca, la grammatica women friendly, abbiamo le scarpe e il Codice rossi e la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne. Eppure nessuno è stato capace di difenderla veramente, indirizzandola verso le strutture giuste

Roberta Siragusa, uccisa a 17 anni (Foto archivio)

Non una ma almeno quattro le panchine rosse dedicate a Roberta Siragusa in provincia di Palermo, da qualche giorno anche una stanza d'ascolto e una miriade di manifestazioni ed eventi per ricordare la sua terribile storia, la sua vita stroncata in modo atroce ad appena 17 anni. Dopo. Dopo che per mesi ha subito violenze da quello che era il suo fidanzato, Pietro Morreale, documentando anche con delle foto (inviate agli amici) i lividi, un occhio nero e altri segni delle botte sul suo corpo. Dopo che è stata effettivamente ammazzata e bruciata proprio da quel fidanzato, che l'ha persino guardata ardere, come hanno stabilito i giudici.

Solo dopo si è saputo che "tutti sapevano". Solo dopo si è appreso che quell'occhio nero la vittima non aveva potuto nasconderlo ai suoi genitori, che quindi avevano richiamato all'ordine il fidanzato geloso e possessivo. Inutilmente.

Mesi e mesi di richieste di aiuto - questo emerge dalle motivazioni della sentenza che ha condannato in primo grado all'ergastolo Morreale - ma mai una denuncia formale. Messaggi su messaggi di consigli alla ragazza, ma nessuno che si sia offerto di difenderla veramente, indirizzandola verso le strutture giuste, a cominciare dalla caserma dei carabinieri o almeno dalla scuola, consentendole di affidarsi a chi avrebbe potuto senz'altro salvarle la vita.

Prima "tutti sapevano", parenti, amici e conoscenti, ma nessuno ha fatto nulla di concreto. Dopo tutti a inaugurare panchine rosse e a onorare la memoria della povera ragazza. Dopo. Troppo tardi. Ormai abbiamo i femminili benedetti pure dalla Crusca, la grammatica women friendly, abbiamo le scarpe e il Codice rossi, la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza sulle donne, abbiamo il femminismo 4.0 che si lascia crescere i peli delle ascelle e delle gambe contro il patriarcato. Abbiamo convegni, dibattiti, incontri nelle scuole, polemiche politically correct, chiacchiere e chiacchiere, tonnellate di chiacchiere.

E poi? Con tutto questo, ci ritroviamo a fare i conti con una ragazza di 17 anni, stretta nella morsa della violenza, che ritiene addirittura più sicuro per lei restare insieme a chi la maltratta e la opprime piuttosto che interrompere la relazione, piuttosto che denunciare. Dobbiamo fare i conti con tanta gente che sapeva, senza tuttavia trovare una persona - una sola - che abbia saputo cosa fare per bloccare il cammino verso la morte della vittima.

La violenza di genere non è un problema personale, ma sociale e culturale: serve a poco essere in prima linea simbolicamente dopo, per ricordare ciò che peraltro si sarebbe potuto evitare. La storia della ragazza di Caccamo ci dice che di strada da fare ce n'è ancora tanta. Morreale, poco più che ventenne, è stato condannato all'ergastolo e forse passerà il resto della sua vita in galera. Roberta Siragusa non l'ha uccisa solo lui, ma anche l'omertà e l'indifferenza di chi le stava intorno. Di chi sapeva e non ha fatto niente.