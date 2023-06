Vasco, Radio Italia, 270 mila voci: concerti che saziano una Palermo affamata di grandi eventi

Che fame che hai Palermo! Sei affamata di musica, di concerti, di spettacoli talmente tanto spettacolari da non farci smettere di parlarne per giorni, di cantare, di sognare ad occhi aperti. Perché vedere quel tappeto di persone davanti al tuo mare è stato impressionante, emozionante, è stato forte e indimenticabile, nulla di mai visto prima d'ora dalla Generazione Z a casa sua, qualcosa che vogliamo vedere ancora.

Addisiavi tutto questo, lo desideravi talmente tanto che i social ti stanno rendendo virale, sei in cima a tutto, su Facebook e Instagram stai toccando le vette italiane manco fossi Roma o Milano, neppure non fossi Palermo, quella che siamo abituati a conoscere noi. Eppure sei tu, quella che meriti di essere e non ti fanno sentire da anni, sei quella che di spettacoli simili non ne ha visti praticamente mai eppure te li meriti tutti, te li meriti ancora.

Che avessi tutta questa fame ce lo avevi detto già la scorsa settimana quando ci hai dato conferma che il sold-out al doppio concerto di Vasco Rossi che ha infiammato il Barbera con oltre 70 mila persone poteva essere solo l'antipasto. E così stasera, mentre in cielo splende una luna piena capace di rendere magico il prato del tuo Foro Italico, di persone ne hai portate ben 200 mila, mica bruscolini, roba che neppure in piazza Duomo abbiamo visto quando il concertone di Radio Italia ci ha dato attraverso la tv un semplice assaggio di quello che sarebbe capitato questa sera.

Un assaggio, appunto, che non sazia chi ha fame. Perché stasera ci hai detto che non sei meno di Milano, ma sei più della Palermo che siamo abituati a conoscere, che anche tu vuoi i Coldplay come a San Siro, i braccialetti luminescenti, il tributo alla tua Rosa Balistreri o, che so, un Ciuri Ciuri intonato direttamente da Chris Martin come è stato fatto a Napoli con Napule è di Pino Daniele. E invece no: tu per un quarto di secolo e più sei stata il Sud del mondo, l'emisfero culturale più povero di sempre, quello a cui è stato negato tutto questo e anche di più.

E ti è stato negato, cara Palermo, perché i tuoi impianti sportivi cadono a pezzi, non sono adeguati, sono sventrati e fatiscenti, chiusi e transennati che molti dei tuoi figli non sanno neppure come siano. Prendi il Barbera: è lo stadio dove gioca la tua squadra di calcio, ma l'ultima volta che ha ospitato un palcoscenico molti di quelli che la scorsa settimana hanno riempito curva, spalti e prato non erano neppure nati. E infatti c'è chi ha vissuto il suo primo concerto proprio in quella occasione, roba che neppure il regista di "40 anni vergine" avrebbe potuto mai anche solo pensare.

E allora il brivido della prima volta, del tuo primo concerto, non lo puoi certo dimenticare. Emozione pura, nulla di più bello. Però ti è stato negato per troppo tempo e i tuoi ragazzi sono cresciuti senza aver mai vissuto concerti come questi che altrove sono la normalità. E la verginità dei grandi eventi l'hanno persa soltanto adesso che chi ti governa si è svegliato e ha capito che tu vuoi questo, vuoi essere come Milano e Roma, come Verona o Torino, ma anche - senza andare lontano - come Catania, Acireale o Messina che da sempre ti hanno portato via il primato di spettacoli incredibili come quelli cui abbiamo assistito appena adesso.

Perché tu hai fame, fame che non ti sazi mai e vuoi urlare contro il cielo tutto questo, vuoi urlarlo per tutta la notte e anche di più. E' vero, sei anche inadeguata a tratti a ospitare eventi come Radio Italia, perché per una giornata intera siamo stati tutti ostaggio di un concerto. Ma forse possiamo raggiungere un compromesso per avere tutto ciò. E dunque sì, al cielo urliamo questo: sperando che qualcuno finalmente ti ascolti e faccia diventare normale ciò che stasera ci spinge a scriverne, quasi fosse eccezionale.