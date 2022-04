Grigliata all'aperto, musica e cultura: i 5 eventi da non perdere nel weekend

Grigliate all'aria aperta, musica jazz, ville Liberty e tanto glamour. Questa la ricetta del weekend, dove il bel tempo sembra finalmente fare capolino invogliando a lunghe passeggiate all'aria aperta. A Sanlorenzo Mercato così si gioca d'anticipo con le scampagnate: carne o pesce faranno da protagonisti. Per chi preferisce un momento di cultura il tour Palermo Liberty è imperdibile: girovagando tra i celebri edifici di un tempo di scoprirà la storia della Belle époque palermitana. Spazio alla musica con il concerto di Scott Henderson, una vera e propria leggenda della chitarra elettrica e al "varietà" con La notte glamour al Circolo Unificato presentata da Vincenzo Canzone. Tutti gli altri appuntamenti del weekend li potete consultare attraverso il calendario degli eventi sempre aggiornato.

Cosa fare nel weekend

Scampagnata sì, ma in città: domenica Sanlorenzo Mercato ospita tra i profumi dell’orto e sotto il sole del giardino le grigliate all’aperto. Protagonista la carne siciliana, ma anche il pesce, sulle note in vinile del dj resident Max. Weekend nel segno del buon cibo e della musica dunque, tra i We Man, Riccardo Simoncelli band e il lab talent “Ciao mamma, oggi suono al Mercato”

Dalla celebre ex fabbrica di mobili Liberty, a due degli edifici progettati da Ernesto Basile. Quando la grandezza dei Florio, nella Belle époque palermitana, rese la Sicilia centro d’Europa. Questo è molto altro è il tour "Palermo Liberty", il percorso che inizierà da una lettura sulle rivoluzioni dei Cantieri culturali alla Zisa, dove venne costruita, alle spalle del celebre Castello della Zisa, una struttura per ospitare 23 capannoni industriali per la prestigiosa ditta Ducrot, produttrice di mobili Liberty.

Una prima nazionale per la stagione Brass in Jazz che apre la tournée europea di Scott Henderson, la leggenda della chitarra elettrica. Continua con nomi d’eccellenza del panorama internazionale, la stagione concertistica della Fondazione The Brass Group con il concerto “Master of Blues” di Scott Henderson in trio. L’artista alle chitarre elettriche sarà accompagnato da Romain Labaye al contrabbasso e Archibald Ligonnière alla batteria.

Nuovo appuntamento con La Notte Vola, brand di eventi fondato nel 2015 da Luigi Cortina che ha scelto il salone delle feste del Circolo Unificato per la sua ultima produzione La Notte Glamour. Dopo la cena a base di pesce, prenderà il via il live show presentato da Vincenzo Canzone, voce ufficiale de La Notte Vola, con la musica dei Medea e il sax di Gerardo Vitale. Lo show sarà completato dalle coreografie di Giulia Novelli di "It's time to show" e l'esibizione di quattro ballerine, che con la loro leggiadria e movimenti sinuosi faranno rivivere, lo sfarzo e la magnificenza della location.