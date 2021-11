Meusa, frittola, panelle e crocchè ma anche film e tour: nel weekend si mangia, ma non solo

Cibo da strada, spettacoli a teatro e documentari al cinema, fiere in dimore storiche da sogno e, ultimo ma non ultimo, tour e passeggiate all'interno di 10 luoghi simboli di Palermo. Da Documentaria ai Cantieri Culturali a Le Vie dei Tesori itineranti, fino a Expo Sposi a Villa Bordonaro ai Colli: questo weekend è ricco, per tutti (molti altri eventi li trovati nel nostro calendario aggiornato giorno per giorno). Qui una piccola selezione di quelli imperdibili.

Cosa fare nel weekend

Meusa, frittola, panelle e crocchè… il palermitano una ne pensa e cento ne gusta! Dai mercati di "grascia" ai monasteri, dalle ricche cucine dei monsù ai laboratori dei maestri dolciari, passando per i cibi da strada e le tavole dei medici di campagna. Il tour "Gustando Palermo" è un itinerario storico-antropologico, tra vicoli e mercati, per conoscere e (ri)scoprire le origini della tradizione gastronomica palermitana.

Una sorpresa questo ultimo weekend, che non faceva parte del programma iniziale: ma sono stati in tanti a chiedere alle Vie dei Tesori di continuare. Ecco quindi una piccola, preziosa “coda” di dieci bestseller a Palermo. Apriranno così le porte dieci luoghi, tra i più amati dal pubblico; saranno programmate tre visite teatralizzate e quattro passeggiate. Per chi ha ancora voglia di scoprire, per chi ha trovato alcuni siti gettonatissimi sempre sold out, per chi vuole ubriacarsi ancora di bellezza.

Al Teatro Libero va in scena "Au tour du corp", lo spettacolo omaggio al Bauhaus, con le coreografie di Tiziana Arnaboldi, con Marta Ciappina ed Eleonora Chiocchini e le musiche di Mauro Casappa. Una produzione della Compagnia Tiziana Arnaboldi di Locarno e del Teatro San Materno di Ascona. Un viaggio cosmico in cui tutto ruota attorno ad un corpo vestito da nove cerchi concentrici che pulsa e respira.

Spazio anche al cinema. Ai Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo torna il festival internazionale di cinema documentario "Documentaria", con una settimana pulsante di eventi dedicati al cinema del reale. Proiezioni, incontri con i registi, focus e retrospettive, dibattiti, concerti e due concorsi principali dedicati alla miglior produzione documentaristica nazionale ed estera.

Dall'abito da sposa (ma anche da sposo) all'auto da cerimonia, dalle agenzie viaggio alle gioiellerie e ancora professionisti della bellezza, servizi fotografici, luci e giochi pirotecnici, bomboniere e arredamento casa ed esterni. Una vera e propria fiera dedicata al wedding, nota come Expo Sposi 2021, sarà per tutto il weekend ospitata nella splendida dimora storica di viale del Fante, Villa Bordonaro ai Colli.