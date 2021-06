Giornate Fai di primavera, Wine Sicily e l'abbanniata market: gli eventi del weekend

Nonostante il coprifuoco e sebbene le ultime normative impongano alcuni "paletti", nel fine settimana non mancano gli appuntamenti da non perdere

Yes weekend. Le settimane iniziano ad avere unici e leggeri obiettivi: sere d'estate, mare domenicale e piccoli scampoli di normalità guadagnata. Nonostante il coprifuoco imponga limiti d'orario e sebbene le ultime normative impongano spazi di aggregazione all'aperto e con un numero massimo di persone, il fine settimana prende inizio.

Quale che sia il vostro desiderio (se non avete idee potete consulatare il nostro calendario eventi aggiornato giorno per giorno) il vino è un passe-partout. Così a Palazzo Belmonte Riso, al Cassaro, grazie a "Wine Sicily" si potrà partecipare alle giornate dedicate all’eccellenza vitivinicola dell'Isola con una degustazione di alcune tra le migliori cantine siciliane e non solo, laboratori e focus sul vino in Sicilia.

A piazza Scaffa invece prosegue l'appuntamento culturale itinerante che lo scorso weekend ha conquistato l'Albergheria. Ai visitatori sarà concessa la possibilità di consultare e prendere in prestito molti libri. Oltre ai volumi legati al tema della multiculturalità, sarà possibile sfogliare e leggere anche moltissimi testi legati al tema del mare: il mare come salvezza per l’umanità, il mare in relazione al suo territorio e il mare come memoria storica.

Per chi ama la bellezza tornano le giornate Fai di primavera, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale che celebra arte, storia e natura della Sicilia e dell'Italia intera. Ville e parchi storici, residenze reali e giardini, castelli e monumenti che svelano spazi sorprendenti, aree archeologiche e musei insoliti. E ancora, orti botanici, percorsi naturalistici e itinerari in borghi che custodiscono antiche tradizioni: l’elenco dei beni visitabili durante queste giornate è ampio e variegato. Pure nel Palermitano.

Ultimo ma non ultimo l'abbanniata market a Villa Pottino. Si tratta di un mercato all'interno di una villa mozzafiato dove saranno allestiti diversi spazi creativi e artigianali, ma anche dedicati al vintage, all’arte, all’hobbistica e al modernariato. Spazio anche a prodotti enogastronomici per una spesa sana e salutare. Per accompagnare le due giornate saranno organizzati diversi momenti musicali grazie alla formula “artista di strada”.