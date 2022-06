Degustazioni di vino a Palazzo Riso, la fiera del tatuaggio ai Cantieri: cosa fare nel weekend

Vino, tatuaggi, escursioni e artigianato. Questa la ricetta del primo weekend di giugno. A Palazzo Riso torna Wine Sicily, la grande manifestazione dedicata al mondo del vino che quest'anno - per la prima volta - vanta anche un premio alla miglior etichetta assegnato da Grand-crew, una squadra di wine blogger noti in tutta Italia. Spazio ai tattoo ai Cantieri Culturali e alle escursioni, con il tour sotterraneo alle muchate arabe. A Villa Pottino torna Opificia, la fiera d'artigianato, mentre a Villa Filippina una notte dedicata alla Luna e alla Via lattea.

Degustazioni di vino a Palazzo Riso

Tre giorni per scoprire (o riscoprire) le cantine siciliane, perdersi tra i sentori, degustare nuove promesse del vino, ritrovare bottiglie che sono vere certezze. Ritorna per il terzo anno consecutivo nell’atrio del museo d’arte contemporanea Riso, Wine Sicily, manifestazione interamente dedicata al vino siciliano. Per la prima volta sarà consegnato il Premio Wine Sicily, assegnato da una giuria composta da 12 wine blogger provenienti da tutta Italia, coordinati dal palermitano Ugo Cosentino (Grand Crew). Gli esperti degusteranno alla cieca, un vino per ognuna delle cantine partecipanti e alla fine decreterà il vincitore.

La convention del tatuaggio ai Cantieri Culturali

Un tatuaggio può fare bene alla salute? Se per salute si intende il complesso equilibrio psicofisico di una persona probabilmente la risposta è “sì". A questa riflessione è dedicata l’ottava edizione della Palermo Tattoo Convention, che si terrà ai Cantieri culturali della Zisa con workshop e contest realizzati in collaborazione con dermatologi e psicologi.

Escursione alle cave delle muchate arabe

Sabato, insieme a Terradamare e le guide di Assoguide, si esploreranno le Muchate Arabe situate in zona Fiera del Mediterraneo, cava su tre livelli, che ha continuato la sua attività fino agli anni ’30 del secolo scorso, trasformata in “fungaia”. Un viaggio nel centro della terra palermitana, durante il quale si percorreranno alcune gallerie e si approfondiranno le tecniche di scavo dai quali veniva estratto il materiale che costituisce buona parte del materiale utilizzato per monumenti, chiese e case storiche di Palermo, la calcarenite pleistocenica, su cui poggia la Piana di Palermo.

La fiera d'artigianato a Villa Pottino

Si svolgerà all’interno di Villa Pottino, villino liberty di via Notarbartolo, l’ultimo appuntamento prima dell’edizione natalizia della mostra mercato “Opificia”, fiera dedicata all’artigianato siciliano, all’enogastronomia e al vintage, organizzata dall’Associazione Artigianando. Gli storici saloni ospiteranno ancora una volta trenta postazioni con artigiani provenienti da tutta la Sicilia che esporranno borse pregiate cucite a mano, abbigliamento, gioielli di alto livello, ceramiche artistiche, oggettistica sacra e tanto altro. Sarà possibile anche acquistare prodotti gastronomici a km0, con uno spazio dedicato ai produttori.

Notte astronomica a Villa Filippina

Sabato al Planetario di Villa Filippina una serata dedicata al cielo d’estate, alla Luna e alla Via Lattea, con l’evento “Dalla Luna alla Via Lattea. Solo andata”. Con gli occhi all’insù, con proiezioni sotto la cupola del Planetario e utilizzando i telescopi, si potrà conoscere più da vicino la Via Lattea, protagonista del cielo d’estate e ammirare la Luna che in questo periodo si trova in posizione ottimale per essere osservata e fotografata.

Moda e cavalli all'Ippodromo

Moda e cavalli, un connubio di eleganza tipicamente british, che domenica troverà la sua espressione siciliana a “L’ippodromo è di moda”, produzione di Rosi De Simone Eventi, che si svolgerà all’impianto sportivo La Favorita di via del Fante alla presenza del direttore ippico Francesco Ruffo della Scaletta. Con la conduzione di Monia Arizzi, volto palermitano di Non è la Rai e dell’attore Ottavio Amato, e la regia di Ugo D’Azzò, vedrà tra i protagonisti il ballerino Kledi Kadiu, divenuto famoso grazie al programma Amici di Maria De Filippi.