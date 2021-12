Tra dinosauri e degustazioni, gli eventi "caldi" del primo weekend di dicembre

Il primo weekend di dicembre non si fa trovare impreparato. Tanti gli eventi in programma (e per conoscerli tutti basta consultare PalermoToday che ogni giorno aggiorna il suo calendario dedicato agli appuntamenti imperdibili). Ne abbiamo selezionati alcuni. Tra tutti uno che farà impazzire i bambini, ma anche gli adulti: Jurassic Expo, la più grande mostra itinerante di dinosauri d'Italia.

Cosa fare nel weekend

Un'avventura indimenticabile per tutta la famiglia tra grandi creature animate ormai estinte. Sbarca a Palermo il "Jurassic Expo in Tour", la più grande mostra itinerante di dinosauri animatronic e fossili a dimensioni reali. Si tratta della prima grande expo di dinosauri in Italia con uno spettacolare allestimento immersivo che la trasforma il Palagiotto in un vero e proprio scenario preistorico.

Il Real Teatro Bellini ospita DeGusti Arte: un weekend di incontri dedicati al vino, alla birra e ai prodotti di terra e di mare da conoscere e degustare in una cornice di musica, talk, performance e contest. Oltre venti le cantine presenti selezionate tra le aziende che più rappresentano l'Isola nella scena locale e nazionale e cinque i birrifici che si sono distinti negli anni per innovazione e produzione.

Il brunch domenicale si fa alle Terrazze del Sole. Ad impreziosirlo la raffinata performance musicale della cantante Chiara Minaldi. Artista riconosciuta in ambito internazionale, ha al suo attivo svariati concerti in ambito pop e jazz duettando, fra gli altri, con Rossana Casale, Fabio Concato, Pippo Matino e aprendo le esibizioni di Antonella Ruggero, Mario Venuti e Teresa Salgueiro.

Il grande cimitero sotterraneo di Porta d’Ossuna sarà aperto al pubblico con l'organizzazione di visite guidate a cura degli archeologi che gestiscono il monumento. I visitatori saranno accompagnati lungo le gallerie e i cubicoli del grande cimitero sotterraneo, narrando la storia del primo cristianesimo in Sicilia ma anche le innumerevoli vicende che hanno riguardato nei secoli la catacomba, contribuendo a creare un alone di leggenda attorno ad esso, dai rifugi dei Beati Paoli ai ricoveri antiaerei della seconda guerra mondiale.